"Jeté comme un objet" : la SPA de Charleroi à la recherche du maître de ce chien retrouvé abandonné et attaché à un arbre

C’est une bien triste découverte que des passants ont faite au bord d’une route en Belgique. Un chien abandonné, avec seulement quelques croquettes et un peu d’eau, était attaché à un arbre, attendant désespérément que quelqu’un lui vienne en aide. Une association locale l’a pris en charge, en prend soin et espère en savoir plus à son sujet.

Un chien victime d’abandon a été recueilli par la SPA de Charleroi après avoir été découverte au hasard sur le bord d’une route peu fréquentée, rapportait le site belge 7sur7 le jeudi 10 mars.

Que serait-il advenu de ce malheureux Pitbull si la météo n’avait pas été aussi clémente, hier, du côté de Gosselies à Charleroi (Wallonie) ? Ce qui est certain, c’est qu’il n’y aurait pas eu de promeneurs dans le secteur et le quadrupède aurait passé encore beaucoup de temps ainsi attaché, apeuré, à la merci des éléments et de toutes sortes de dangers.

Des passants l’ont vu, ce qui l’a sauvé. Informée de la situation, la SPA de Charleroi est tout de suite intervenue. Le canidé n’avait qu’une poignée de croquettes éparpillées sur le sol et de l’eau pour survivre.

Au sein de l’association, on a du mal à comprendre ce qui a pu amener les maîtres de ce chien à le laisser livré à lui-même, sans même prendre la peine de la contacter pour trouver une meilleure solution.

« Les heures défilaient, sans voir personne, j'ai eu très peur »

L’annonce a été faite sur Facebook via le compte consacré à Bernie Ruhl, mascotte de la SPA carolorégienne, sur le groupe « SPA Charleroi - Les Amis de Bernie ».



Bernie Ruhl / Facebook

L’auteur de la publication y a adopté le point de vue du Pitbull, exprimant son incompréhension et son désarroi. « Les heures défilaient, sans voir personne, j'ai eu très peur ! Il me faudra du temps pour reprendre confiance, peut-on ainsi y lire. Je ne comprends le geste de mon propriétaire, je lui ai fait confiance, donné mon amour et il me jette comme un objet... »

L’association appelle son propriétaire à entrer en contact avec elle, même si tout le monde sait pertinemment qu’il ne le fera sans doute pas.

Le chien, lui, reçoit soins et attention au refuge, en attendant de clarifier sa situation.