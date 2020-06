Jennifer Lopez adopte un chien pendant le confinement : un Labradoodle !

Le confinement n’est pas facile à vivre, même pas pour les stars. Jennifer Lopez et ses enfants ont toutefois de quoi oublier un tant soit peu cette situation qui perdure avec l’arrivée d’un chien au sein de la famille.

A cause de la pandémie de Covid-19, le confinement est encore de mise dans plus d’un pays. Les vedettes n’y échappent pas, à l’image de Jennifer Lopez et de sa famille. Fiancée à la star du baseball Alex Rodriguez, la chanteuse et actrice américaine de 50 ans a dû reporter son mariage en raison de la crise sanitaire.

Le couple patiente donc dans sa somptueuse demeure, avec les enfants que la native du Bronx avait eus avec son ex-mari Marc Anthony : les jumeaux Max et Emme, nés en 2008.

C’est dans ce contexte que Jennifer Lopez a adopté un chien et l’a offert à son fils et sa fille, comme le rapporte Purepeople. Le chiot en question est un adorable Labradoodle, ou croisé Labrador-Retriever / Caniche. Elle l’a présenté à ses nombreux fans sur Instagram à travers une vidéo où on voit le jeune canidé dans les bras de Max, qui est aux anges en faisant connaissance avec son nouvel ami.

Le garçon de 12 ans se roule sur le gazon et joue avec le chiot, pendant que celui-ci lui lèche le visage en remuant la queue. On peut aussi voir sa sœur Emme assise par terre en découvrant le très enthousiaste quadrupède.

J.LO a commenté la vidéo en demandant à ses abonnés de l’aider à choisir un nom pour l’animal, les 2 propositions étant Yankee et Tyson.