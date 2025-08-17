« Je ne peux pas le rendre », la note déchirante qui se trouvait à côté de ce chien attaché à un poteau en dit long sur sa détresse

Erica Loring a fait du sauvetage d’animaux une des priorités de sa vie. Lorsqu’elle a reçu un coup de fil l’informant qu’un chien abandonné se trouvait dans un parc à côté de chez elle, elle n’a pas hésité à aller à sa rencontre. Ce moment fort en émotions a permis de mettre au grand jour la situation dramatique de l’animal.

Erica ne pensait pas avoir affaire à un cas d’une telle gravité. Dès son arrivée dans le parc, elle a vu le chien qu’elle devait sauver : Juniper, qui était attaché au panneau d’entrée de l’endroit. L’animal semblait attendre de l’aide et a ainsi remué vivement la queue lorsqu’il a vu cette âme bienveillante arriver vers lui.

« Je ne peux pas le garder »

Le chien faisait part de son immense soulagement, racontait Newsweek. Une note l’accompagnait, détaillant les conditions de son abandon : « Je viens de l’avoir et c’était trop pour moi, détaillait-elle, c’est un bon chien, je ne peux pas le garder et le propriétaire d’origine ne veut pas que je le rende. S’il vous plaît, aidez-moi ».

Par chance, Juniper n’était pas resté seul très longtemps et a eu la chance de pouvoir compter sur la bienveillance des passants.

« Il savait qu’une vie meilleure l’attendait »

Après ces premiers instants de vie houleux, Juniper a visiblement compris qu’Erica lui réservait un tout autre avenir. Dans une vidéo postée sur le compte Instagram « @super-scooty », elle mettait en avant l’entrain du chien à se rendre dans sa voiture, déterminé à entamer un nouveau chapitre de sa vie.

Erica a conduit le chien jusqu’à la San Diego Humane Society, un refuge californien (États-Unis) très connu. Malheureusement, la structure n’avait plus de famille d’accueil à disposition, et a dû faire patienter Juniper durant quelque temps.

Une attente écourtée

Durant tout le temps d’attente au refuge, Erica a rendu visite à son protégé, lui apportant des friandises et un réconfort très bénéfique. Au bout de quelques semaines, il a pu être confié à une famille d’accueil. Son séjour n’a été que de courte durée car peu de temps après, il a pu rencontrer sa famille définitive. La personnalité éclatante de Juniper a tout de suite charmé ses adoptants, également parents d’une jeune enfant. Avec sa douceur incomparable, le grand chien n’a eu aucune difficulté à tisser des liens forts et durables.

