« Je ne peux pas le rendre », la note déchirante qui se trouvait à côté de ce chien attaché à un poteau en dit long sur sa détresse
Erica Loring a fait du sauvetage d’animaux une des priorités de sa vie. Lorsqu’elle a reçu un coup de fil l’informant qu’un chien abandonné se trouvait dans un parc à côté de chez elle, elle n’a pas hésité à aller à sa rencontre. Ce moment fort en émotions a permis de mettre au grand jour la situation dramatique de l’animal.
Erica ne pensait pas avoir affaire à un cas d’une telle gravité. Dès son arrivée dans le parc, elle a vu le chien qu’elle devait sauver : Juniper, qui était attaché au panneau d’entrée de l’endroit. L’animal semblait attendre de l’aide et a ainsi remué vivement la queue lorsqu’il a vu cette âme bienveillante arriver vers lui.
« Je ne peux pas le garder »
Le chien faisait part de son immense soulagement, racontait Newsweek. Une note l’accompagnait, détaillant les conditions de son abandon : « Je viens de l’avoir et c’était trop pour moi, détaillait-elle, c’est un bon chien, je ne peux pas le garder et le propriétaire d’origine ne veut pas que je le rende. S’il vous plaît, aidez-moi ».
Par chance, Juniper n’était pas resté seul très longtemps et a eu la chance de pouvoir compter sur la bienveillance des passants.
« Il savait qu’une vie meilleure l’attendait »
Après ces premiers instants de vie houleux, Juniper a visiblement compris qu’Erica lui réservait un tout autre avenir. Dans une vidéo postée sur le compte Instagram « @super-scooty », elle mettait en avant l’entrain du chien à se rendre dans sa voiture, déterminé à entamer un nouveau chapitre de sa vie.
Erica a conduit le chien jusqu’à la San Diego Humane Society, un refuge californien (États-Unis) très connu. Malheureusement, la structure n’avait plus de famille d’accueil à disposition, et a dû faire patienter Juniper durant quelque temps.
Une attente écourtée
Durant tout le temps d’attente au refuge, Erica a rendu visite à son protégé, lui apportant des friandises et un réconfort très bénéfique. Au bout de quelques semaines, il a pu être confié à une famille d’accueil. Son séjour n’a été que de courte durée car peu de temps après, il a pu rencontrer sa famille définitive. La personnalité éclatante de Juniper a tout de suite charmé ses adoptants, également parents d’une jeune enfant. Avec sa douceur incomparable, le grand chien n’a eu aucune difficulté à tisser des liens forts et durables.
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
