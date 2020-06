Jaloux de l'arrivée d'un chiot dans sa famille, ce Dogue Allemand a une manière hilarante pour capter l'attention de sa maman

© Capture d'écran YouTube

Cette jeune femme avait déjà 2 chiens et a décidé d’en un adopter un 3e, beaucoup plus jeune. L’un des canidés adultes, un Dogue Allemand, a réagi de façon amusante à l’arrivée du chiot. Envieux en voyant l’attention que sa maman accorde à ce dernier, il lui fait comprendre qu’il aimerait, lui aussi, recevoir sa part de tendresse.

Le tempérament du Dogue Allemand contraste avec son aspect physique. Ce chien de très grande taille est un doux géant. Il est sensible et donne parfois l’impression de ne pas avoir conscience de sa force. Extrêmement attaché à son maître, il est friand des câlins de ce dernier.

Celui dont il est question dans la vidéo ci-dessous, et que nous fait découvrir Animal Channel, ne fait pas l’exception. Lui aussi adore sa maman d’adoption et n’en a jamais assez de son affection à son égard. Alors, quand il constate qu’elle a amené un chiot et que ce dernier reçoit beaucoup d’attention de sa part (probablement trop à son goût), ce grand toutou fait une toute petite crise de « jalousie ». Ce n’est peut-être pas de la jalousie comme nous la ressentons, mais c’est certainement un sentiment qui s’en rapproche, à voir son attitude.

Pendant qu’elle porte le chiot et le bichonne, le Dogue Allemand se dresse sur ses pattes arrière et pose celles avant sur le bras, puis l’épaule de sa maîtresse, qui semble un petit peu souffrir de son poids. C’est d’ailleurs compréhensible, sachant qu’un chien de cette race peut peser jusqu’à 70 kg. Il voudrait, lui aussi, être câliné par elle, qui tente de le rassurer à plusieurs reprises en lui disant qu’elle l’aime aussi.

Un 3e chien est aussi présent, on peut d’ailleurs le voir passer au début de la vidéo, mais il se fait plus discret que son congénère.

Une scène qui vient nous rappeler que la cohabitation entre un chien adulte et un chiot doit être dument préparée.

