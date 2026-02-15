« J'ai cru l'avoir perdu à jamais », un chien sénior disparaît en glissant le long d'une falaise et déclenche une mobilisation exceptionnelle

Le propriétaire d'un chien âgé appelé Oakley a bien cru le perdre en le voyant disparaître après une glissade le long d'une falaise. L'animal a toutefois eu de la chance, et des personnes au grand cœur se sont mobilisées pour le secourir.

La promenade a pris une tournure cauchemardesque pour un chien sénior et son maître, le premier ayant disparu après une chute vertigineuse. Différents protagonistes ont joint leurs efforts pour le retrouver et le secourir à temps, rapportait WDBJ .

L'incident a eu lieu le mercredi 4 février 2026 dans le comté de Giles, en Virginie (Etats-Unis). Ce jour-là, Oakley, croisé Labrador Retriever de 16 ans, s'était approché du bord d'une falaise enneigée d'un peu trop près, et l'inévitable s'était produit ; le quadrupède avait glissé le long de la pente, et était resté introuvable depuis.



WDBJ

Désespéré, son propriétaire avait appelé les secours, déclenchant l'intervention des services animaliers du comté. L'agent Jacob Taylor et son chef Bill Ahem sont rapidement arrivés sur les lieux.



WDBJ

Le duo n'est pas parvenu à localiser le chien. Ce dernier n'avait laissé aucune trace. Le terrain, trop glissant, ne leur facilitait pas la tâche. Ils ont alors appelé leur collègue John Butler, télépilote de drone, en renfort.

Celui-ci a fait voler l'appareil muni d'une caméra au-dessus du secteur. Il a pu repérer des traces au pied de la falaise, mais personne ne pouvait être certain qu'il s'agissait des pas d'Oakley ; les empreintes pouvaient très bien avoir été faites par un autre animal, comme un coyote.

L'aide d'autres services a alors été demandée, notamment celle du département des transports de l'Etat de Virginie (VDOT), qui a mobilisé une niveleuse. Grâce à l'engin, un chemin a pu être dégagé le long de la route menant aux voies ferrées.



WDBJ

C'est ce qui a permis à des employés de la compagnie ferroviaire Norfolk and Southern d'accéder à la zone et d'inspecter le site en toute sécurité. Ils n'ont d'ailleurs pas eu besoin de s'aventurer sur les rails ; avant même d'y entrer, ils ont retrouvé Oakley et l'ont fait monter à bord de leur véhicule.

« Leur dévouement et leur engagement sont incomparables »

Malgré son âge, le froid et la chute, il était sain et sauf. Il est rentré auprès de sa famille peu après le sauvetage.

« Aucun mot ne peut exprimer à quel point je suis reconnaissant envers toute cette équipe de personnes extraordinaires, a déclaré son maître. J’étais impuissant, regardant mon chien glisser sans aucun moyen de l’atteindre. J'ai cru l'avoir perdu à jamais. Ils se sont battus si fort pour ramener mon bébé à la maison. Leur dévouement et leur engagement sont incomparables. Ils ont tout donné et ont fait bien plus que ce que leur description de poste exigeait. Je tiens à les remercier encore du fond du cœur. »