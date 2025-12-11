"J'ai besoin d'une grosse chaîne de solidarité", le SOS d’une association pour sauver 24 chiens livrés à eux-mêmes après le décès de leur maîtresse

Malgré le tarissement de ses ressources, une association a pris en charge plusieurs chiens qui vivaient dans de très mauvaises conditions et dont la situation venait d’empirer avec le décès de leur propriétaire. Epaulée par une autre organisation, elle fait de son mieux pour subvenir aux besoins des rescapés et lance un appel à la solidarité.

Surpopulation et insalubrité caractérisaient le quotidien d’une vingtaine de chiens qui vivaient chez une dame vraisemblablement atteinte du syndrome de Noé à Fleurey-lès-Saint-Loup, en Haute-Saône. Après le décès de cette dernière, survenu en début de semaine, ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, ce qui a amené la fondatrice de l’association My’ll Pattes / 4 pattes 68 à lancer un appel à l’aide urgent, rapportait L'Est Républicain .



“Ils ne sont pas méchants. Leur maîtresse vient juste de décéder”

Elle est intervenue le lundi 8 décembre aux côtés de la SPA de Vesoul pour venir en aide à ces 24 chiens, dont 13 chiots, qui n’avaient rien mangé depuis au moins 2 jours pour la plupart. La directrice de My’ll Pattes a tourné une première vidéo devant le portail de la propriété où elle a lancé son SOS. Elle était accueillie par les aboiements de plusieurs de ces croisés Pitbulls / Boerbulls, les autres étant enfermés dans le logement. “Ils ne sont pas méchants, assurait-elle. Ils sont juste très excités parce que leur maîtresse vient juste de décéder d’une crise cardiaque.”

17 chiens ont été pris en charge “grâce au travail solidaire de l'association My'll Pattes et de la SPA de Vesoul, mais il en reste 6 à ce jour sans solution”.

Les 10 chiots ont 6 mois, les 14 adultes entre 2 et 3 ans. Aucun d’eux n’est stérilisé ou vacciné. La plupart ne sont pas identifiés. “Ce sont des chiens déjà habitués à vivre en meute. Il y a toute une éducation à faire”, ajoutait la fondatrice de My’ll Pattes, qui interpellait les associations et refuges de la région. “J’ai besoin d’une grosse chaîne de solidarité, s’il vous plaît”, a-t-elle ainsi déclaré.

“Rien n’a été fait” depuis 6 mois

Un appel qu’elle a réitéré dans une autre vidéo l’après-midi, remerciant au passage la SPA de Mulhouse pour son aide alimentaire. Elle se disait “dépitée”, car la maison avait déjà fait l’objet d’un signalement 6 mois plus tôt. “On était tous dans l’attente d’une décision du procureur pour sortir ces chiens de là. Rien n’a été fait, a-t-elle regretté. Et ce matin, la propriétaire est décédée, malheureusement. Un arrêt cardiaque.”

Le mercredi 10 décembre en début d’après-midi, nouvelle mise à jour en vidéo. On peut y voir les 8 chiots qu’elle a accueillis chez elle et apprendre qu’elle a été mordue en intervenant pour protéger une femelle adulte attaquée par ses congénères. “Il faut bien comprendre que tous ces chiens n’ont rien connu d’autre que cette maison, que leur maîtresse. Du coup, tout ce qui est extérieur leur fait peur”, a-t-elle insisté.

Elle a également indiqué que la SPA de Vesoul avait pris en charge 12 chiots et au moins 2 adultes.

La découverte du confort et de la sécurité

L’évacuation des chiens restés sur les lieux a repris quelques heures plus tard. Un processus éprouvant, tant physiquement qu’émotionnellement. Mercredi soir, une autre vidéo a été partagée pour rendre compte de l’évolution de l’opération.

“Sur place, reste encore 7 chiens pour lesquels nous n'avons pas de solution et qui doivent impérativement être pris en charge par une structure où ils pourront être séparés, mis en box le temps de vérifier leur assimilation morphologique à des chiens de première catégorie et d'évaluer leur comportement“, détaillait la fondatrice de My’ll Pattes.

Elle y présentait également Mishka et Mulane, 2 sœurs de 6 mois. La première est très affectueuse, l’autre plus timide. Elles ont connu leur première nuit de quiétude, de sécurité et de confort grâce à leur bienfaitrice. Elles ont été douchées, réconfortées et ont pu s’endormir le ventre plein, en attendant d’être vermifugées. Elles ont même reçu la visite de Duchesse, femelle Shar Pei du refuge qui est en attente d’une famille aimante.

Duchesse qui apparaît d’ailleurs dans une vidéo plus récente aux côtés de Modjo, jouant avec Mishka et Mulane dans le jardin :