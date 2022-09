Invités du 6e épisode de La Touche Animale, des pet influenceurs parlent de leur métier et livrent leurs conseils

Avec leurs chiens Malcolm et Pumba, les pet influenceurs May et Morgan ont répondu présent à l’appel de Yoann Latouche pour parler de leur expérience lors du 6 e numéro de La Touche Animale.

Il fascine, est critiqué, méconnu… Le monde des pet influenceurs ne laisse pas les amoureux des animaux indifférents. S’il est vrai que l’on peut y constater bien des dérives, il n’en reste pas moins que nombreux sont ses protagonistes qui mènent leur activité sur les réseaux sociaux dans le respect le plus total des animaux et contribuent à faire avancer la cause animale, notamment par leur soutien aux associations et aux actions caritatives.

C’est autour de ce sujet que s’articulait le 6e numéro du show « La Touche Animale ». Animé par Yoann Latouche, il était diffusé hier mardi 27 septembre sur l’application Brut.

A quoi ressemble le quotidien d’un influenceur animal et celui de son compagnon à poils ? Comment le devient-on ? Quid des revenus pouvant être tirés de cette activité, notamment par les partenariats avec les marques ? Les 2 invités de Yoann Latouche ont répondu à ces questions en détail, afin de mieux faire connaître leur domaine.

May Chan-Koung, maîtresse de Malcolm The Akita, et Morgan Pigné, propriétaire de Pumba The Lion ont donc répondu à l’invitation de Yoann Latouche dans ce nouvel épisode du show.

Si vous n’avez pas pu le regarder en direct, Woopets vous propose, comme d’habitude, une séance de rattrapage avec ce replay :

Premiers pas, relation avec le chien et conseils pour réussir

Les 2 pet influenceurs sont d’abord revenus sur leurs débuts et ce qui les avait amenés à se lancer dans cet univers. Pour May, tout était parti d’une photo de Malcolm, son Akita Américain, alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chiot. Un cliché massivement partagé par des médias américains. Au fil des portraits, le canidés est devenu dog model.



Malcolm_The_Akita / Instagram

De son côté, Morgan avait commencé à poster des vidéos de Pumba son Golden Retriever en 2020, pendant le confinement. Ces séquences sont devenues virales et le succès était au rendez-vous, avec des centaines de milliers de vues sur Instagram, TikTok et YouTube.

Ils ont également parlé du choix de la race. May, qui avait eu des Huskies Sibériens auparavant, s’était dûment renseignée au sujet de l’Akita Américain avant de devenir la propriétaire de Malcolm. Elle a insisté sur la nécessité d’effectuer cette démarche informative et de s’assurer de sa capacité à assumer une telle responsabilité avant de procéder à l’adoption ou l’acquisition. L’Akita Américain n’est pas destiné à tous les maîtres ; il s’agit d’une race dite primitive, avec des caractéristiques et des besoins bien précis.

Bon nombre de ces chiens finissent malheureusement par être abandonnés par manque de connaissance et de compréhension de la part de leurs propriétaires.

En ce qui concerne Morgan, il explique que Pumba est son premier chien. Il était à la recherche d’un compagnon compatible avec son mode de vie. En d’autres termes, un animal appréciant grandement la vie de famille, les activités et le sport. Le Golden Retriever était donc tout indiqué.



pumba.the.lion / Instagram

Tous 2 ont, par ailleurs, livré leurs conseils pour se démarquer dans la pet influence. Il s’agit, selon eux, de privilégier la passion et le respect de la volonté et de la nature de l’animal sur la recherche du profit et de la notoriété. May et Morgan soulignent aussi l’importance de la disponibilité et de la régularité dans cette activité, car il faut créer du contenu, répondre aux commentaires et aux messages, tout en prenant soin de son chien et rester à l’écoute de ses besoins.

Partenariats avec les marques et associations

S’il est relégué au second plan par rapport au bien-être de l’animal, l’aspect pécuniaire ne peut évidemment pas être occulté. Les propriétaires de Malcolm et de Pumba ont évoqué le fait qu’ils choisissent avec grand soin les marques avec lesquelles ils sont en partenariat, car ils privilégient la qualité et le long terme.

De l’alimentation avec Croquetteland (nourriture, accessoires, jouets...) et Orijen à la santé avec le laboratoire pharmaceutique vétérinaire Ceva, en passant par l’hygiène avec Anju Beauté Paris, ces protagonistes du marché de l’animal de compagnie gagnent elles aussi en visibilité en se rapprochant des pet influenceurs qu’ils savent en adéquation avec leurs valeurs.

Pour ces tandems humain-animal très suivis sur les réseaux sociaux, les partenariats se font aussi avec des associations afin de soutenir les refuges et les actions caritatives notamment. On peut ainsi citer les Chiens Guides d’Aliénor, association basée à Mérignac (33) et spécialisée dans la formation de chiens guides d’aveugle, qu’elle remet gratuitement à des personnes souffrant de déficience visuelle.

La passion et l’amour du chien animent donc Morgan et May, qui placent le bonheur de Pumba et Malcolm avant n’importe quelle autre considération. C’est ce qu’ils ont tenu à exprimer lors de leur participation à La Touche Animale.

Le prochain épisode de ce show sera diffusé en direct sur l’application Brut. le mardi 4 octobre à 19h. Le replay sera disponible sur Woopets.