Introduit clandestinement puis saisi à la frontière, un chiot de 7 semaines retrouve l’espoir après 26 heures d’un voyage éprouvant (vidéo)

À seulement quelques semaines, Elsa a déjà connu la peur et l’enfermement. Cachée dans une boîte, sans eau ni nourriture, cette petite Yorkshire Terrier a traversé la frontière britannique illégalement avant d’être sauvée in extremis au port de Douvres. Aujourd’hui en sécurité et entourée d’amour, son parcours bouleversant révèle l’envers d’un trafic de chiots encore trop répandu.

Derrière les annonces séduisantes de chiots à adopter se cache parfois un trafic cruel et illégal. Chaque année, des milliers d’animaux, encore trop jeunes, sont ainsi transportés clandestinement à travers l’Europe dans des conditions déplorables. Grâce à la vigilance des douanes, nombre d’entre eux sont heureusement interceptés avant d’entrer illégalement sur le territoire pour être mis en sécurité. Ce fût récemment le cas d’Elsa, une petite femelle Yorkshire Terrier.

Le voyage illégal d’Elsa vers le bonheur

À seulement 7 semaines, Elsa a déjà traversé l’Europe dans des conditions éprouvantes. Cette petite chienne a enduré un voyage clandestin de 26 heures en voiture entre la Slovaquie et le port de Douvres (Angleterre), enfermée dans une boîte posée sur la banquette arrière, sans accès suffisant à l’eau ni à la nourriture.

Arrivée au Royaume-Uni en septembre, sans le moindre document officiel, la chienne a heureusement été interceptée par les autorités frontalières, qui ont rapidement soupçonné qu’elle était trop jeune pour entrer légalement sur le territoire. Saisie au port de Douvres, Elsa a ensuite été confiée aux soins de l’association Dogs Trust qui lui a rapidement trouvé une famille aimante… dans le Yorkshire !

© Dogs Trust

Depuis, la petite chienne s’est bien adaptée à sa nouvelle vie et ne semble pas souffrir de séquelles, selon Lynne Austin, sa nouvelle maîtresse.

Celle-ci a expliqué avoir voulu adopter Elsa après la perte de son précédent chien, lui aussi un Yorkshire Terrier, survenue au milieu de l’année 2025. « J'ai fondu en larmes quand j'ai appris la nouvelle et quand je l'ai vue. », a-t-elle expliqué à la BBC. « Le timing était parfait pour Elsa, mais aussi pour moi. »

© Mick Lunney / BBC

Lutter contre le trafic d’animaux : un enjeu de taille

Selon Dogs Trust, le cas d’Elsa est loin d’être isolé : en 10 ans l’association britannique a pris en charge 3 200 chiots importés illégalement, un trafic estimé à plus de 5 millions de livres sterling. La plupart de ces toutous interceptés avaient entre 8 et 11 semaines.

Comme met en garde Josh Heath de Dogs Trust, si « le vendeur propose de nombreuses races différentes mais ne dispose pas d'informations sur certains chiots » ou « s’ils n’ont aucun détail sur la mère ou ne sont pas en mesure de fournir des photos », cela peut être des signes d’alarme sérieux de ventes illégales de chiots.

A lire aussi : Devant leur dessin animé préféré, un chiot est tout fier d'émettre ses premiers aboiements qui surprennent ses 2 frères humains (vidéo)

Face à l’ampleur du phénomène, le Royaume-Uni a adopté une nouvelle loi en décembre qui relève l’âge minimum d’importation à 6 mois. Cette mesure a été saluée par les associations qui espèrent ainsi limiter les abus et sauver des animaux comme Elsa souvent en danger de mort.