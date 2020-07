Interpellé pour avoir négligé ses dix chiens sans eau ni nourriture, il perd le droit de détenir un animal

Photo d'illustration

En Corrèze, 10 chiens dans un état de santé alarmant avaient été découverts chez un quadragénaire. 4 d’entre eux n’avaient pas survécu. La personne en question a comparu devant le tribunal de Brive pour abandon volontaire d’animaux domestiques.

Un habitant de Montgibaud (19) avait été placé en garde à vue après la découverte chez lui de 10 chiens Bergers Belges Malinois totalement négligés. Des animaux qui ne recevaient plus de quoi manger, ni boire, si bien que 4 d’entre eux ont fini par en mourir. Un voisin avait vu le cadavre de l’un d’eux et c’est lui qui avait donné l’alerte, rapporte The Epoch Times.

Pour cet abandon volontaire d’animaux domestiques, l’homme de 40 ans s’est présenté devant la justice dans la foulée de sa sortie de l’hôpital ce lundi (6 juillet 2020) et de la poursuite de sa garde à vue. Dans cette affaire, la SPA s’était constituée partie civile. C’est d’ailleurs elle qui avait recueilli les 6 chiens ayant survécu.

S’il a plaidé coupable et reconnu les faits, le prévenu a indiqué qu’il avait sombré dans la dépression après avoir rompu avec sa compagne en 2019. Suite à quoi il ne se nourrissant presque plus et restait au lit toute la journée, laissant ainsi ses chiens livrés à eux-mêmes.

Il a également déclaré s’être senti « se sentir si honteux de la situation qu’il préférait ne recevoir [d’aide] » pour ses animaux.

Il a finalement été condamné à 8 mois de prison avec sursis (durée probatoire de 2 ans) et à l’interdiction à vie de détenir un animal. En outre, il lui sera interdit de mener une activité professionnelle en lien avec des animaux domestiques ou captifs pendant 5 ans. Il devra aussi recevoir des soins, travailler et verser la somme de 2000 euros à la SPA au titre d’indemnisation.