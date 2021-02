Interpellé par un corps inanimé sur le milieu de la route, il découvre un chien en piteux état et le sauve

Le corps inanimé d’une chienne se trouvait sur la route, mais personne ne s’était arrêté pour s’enquérir de l’état de l’animal. En fait, tout le monde la croyait décédée. Jusqu’à ce qu’un automobiliste décide d’aller la voir de plus près. Son réflexe lui a sauvé la vie, mais l’histoire ne s’arrête pas là.

Elle répond au nom de Miracle. Quand on découvre ce qu’elle a vécu, on comprend pourquoi on lui a donné ce nom. Son sauvetage est, en effet, miraculeux, comme nous le fait découvrir cette vidéo postée sur la page Facebook de The Dodo.

Tout avait commencé lorsque cette chienne se trouvait seule et en grande souffrance sur une route californienne. Sur le flanc, elle était totalement immobile. Si bien que tous ceux qui passaient à côté d’elle la croyaient morte.

L’un des automobilistes qui empruntaient cette voie a décidé de s’arrêter. Lorsqu’il s’est approché d’elle, il s’est rendu compte qu’elle bougeait encore. Alors, sans perdre une seule seconde, il l’a soulevée précautionneusement, fait monter dans sa voiture et emmenée à la clinique vétérinaire la plus proche.

Durant le trajet, la pauvre chienne ne cessait de crier de douleur. Son calvaire allait toutefois prendre fin. Grâce à cet homme qui était descendu de son véhicule pour lui porter secours, alors que tous les autres automobilistes la pensaient condamnée, son destin a basculé.

Dans la vidéo, on la voit notamment intubée et recevant des aliments liquides ou mous, durant son hospitalisation. On découvre ensuite son incroyable transformation.

Miracle est désormais en parfaite santé et en pleine forme, jouant dans le jardin de sa nouvelle famille. Cette dernière n’est autre que celle de l’automobiliste qui l’avait sauvée. C’est, en effet, lui qui l’a adoptée.