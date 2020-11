Interpellé par des aboiements provenant d'une maison vide, le voisinage découvre 2 Pitbulls livrés à eux-mêmes !

Leurs aboiements qui étaient autant d’appels désespérés à l’aide ont fini par être entendus. 2 Pitbulls abandonnés par leur famille dans une maison, dont l’un enfermé dans une cage, ont été secourus par une association. Cette dernière avait été alertée par les voisins.

Les anciens propriétaires des 2 chiens avaient clairement l’intention de les laisser mourir à petit feu. Autrement, comment expliquer le fait qu’ils aient pu ainsi les abandonner dans la maison qu’ils avaient quittée ?

L’un de ces Pitbulls était même enfermé dans une cage. L’autre, une femelle, pouvait circuler librement dans la propriété, mais elle n’avait aucun moyen d’aider son malheureux congénère, comme le rapporte Animal Channel.

Les lieux étaient très sales et les quadrupèdes n’avaient pas de nourriture à leur disposition. Leurs aboiements répétés ont attiré l’attention d’un voisin, qui a alerté la police. L’association Guardians of Rescue, basée à Smithtown dans l’Etat de New York, en a aussi été informée. Frankie Florida, bénévole au sein de cette organisation, s’est chargé de porter secours aux Pitbulls.

Les pauvres chiens étaient heureux d’avoir enfin de la visite et de l’attention. La chienne remuait la queue, tandis que celui qui était en cage aboyait d’excitation, comme on peut le constater dans la vidéo filmée par Frankie Florida lors de son intervention.

Celui-ci les a ensuite emmenés dans les locaux de l’association, où toute l’équipe en a pris soin. Fort heureusement, ils étaient en relative bonne santé malgré tout ce qu’ils avaient vécu.

Grâce à la bienveillance des bénévoles et à une alimentation adaptée, Max et Sky – c’est ainsi qu’ils ont été nommés après leur sauvetage – ont retrouvé la forme et repris du poids.

Après un séjour chez des familles d’accueil, les 2 chiens ont tous les 2 adoptés et ont ainsi rejoint leurs nouveaux foyers respectifs.