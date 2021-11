Inspirée par sa chienne handicapée, elle crée une fondation pour soutenir les animaux paralysés

Son voyage et sa rencontre avec une chienne errante en grande souffrance avaient bouleversé Lisa Chong. Ils ont également changé la vie de l’animal, devenu aujourd’hui une source d’inspiration pour de grands projets au service de ses congénères en difficulté.

En décembre 2018, Lisa Chong et son amie d’enfance Tara Austin étaient parties en vacances en Thaïlande. Un soir, après le dîner, les 2 Américaines avaient vu une chienne errante blessée, éprouvant toutes les peines du monde à traverser une route très fréquentée. Elles s’étaient portées à son secours, raconte Daily Paws.

Lisa et Tara l’avaient emmenée chez le vétérinaire local, qui a établi un diagnostic particulièrement préoccupant ; la chienne, qu’ils ont appelée Frida, était très gravement atteinte au dos. Les lésions avaient touché les nerfs menant vers sa vessie et ses intestins. Elle était également paralysée des pattes arrière.

Le duo d’amies s’est occupé d’elle durant tout le reste du séjour. Puis Lisa a décidé d’emmener Frida avec elle aux Etats-Unis. Elle s’était beaucoup attachée à elle et n’imaginait pas repartir sans elle. De plus, la jeune femme était convaincue que la chienne y recevrait de meilleurs soins.

En Californie, Frida réalisait des progrès remarquables au fil des séances de physiothérapie et grâce aux traitements. Elle n’arrivait toutefois pas encore à marcher seule.

Lisa a alors contacté Derrick Campana, spécialiste des prothèses sur-mesure pour animaux de compagnie. Grâce au travail de ce dernier, la chienne a réussi à faire ses premiers pas.

Une association inspirée de l’histoire de Frida

Entretemps, Lisa et Tara ont fondé The Frida Project, une association venant en aide aux animaux paralysés et sensibilisant le public sur cette cause. A travers cette organisation, ce sont aussi des personnes en situation de handicap qui sont aidées et accompagnées, notamment des enfants porteurs de prothèses.

Frida est une formidable source d’inspiration pour ces gens. Son histoire a servi à sauver de nombreux animaux qui, comme elle, avaient vécu les pires difficultés. Aujourd’hui, Frida profite pleinement de ce que la vie lui offre. Elle ne ressent plus de douleur et irradie tout le monde avec sa personnalité enjouée, à commencer par sa maîtresse Lisa.