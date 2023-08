Inséparable de son chien en peluche, un Golden Retriever esseulé se voit offrir le plus beau des cadeaux (vidéo)

Molson a longtemps eu besoin de son chien en peluche pour se sentir aimé et en sécurité, mais il y a quelques semaines, le Golden Retriever a troqué son jouet préféré pour un animal plus vrai que nature. Depuis, il est plus comblé que jamais…

Molson, un adorable Golden Retriever, a été adopté par la famille Devery il y a environ 2 ans, à Hawaï. À l’époque, ses maîtres lui avaient offert un chien en peluche nommé Kelsie, pour qu’il ne se sente jamais seul et qu’il ne s’ennuie pas de ses frères et sœurs de portée.

Un attachement profond

Depuis, Molson ne s’est plus jamais séparé de son jouet préféré, et l’a emmené partout avec lui. Ses proches ont remarqué qu’il était fortement attaché à cette peluche, et ont décidé qu’il était grand temps de passer à autre chose…

Aujourd’hui, Molson a bien grandi et il est parfois seul à la maison pendant que les membres de sa famille sont au travail, ou à l’école. Harry Devery et sa fille, Jasmine, ont voulu mettre Kelsie à la retraite et offrir un véritable compagnon canin à leur Golden Retriever pour l’aider à lutter contre la solitude et égayer ses journées.

Un moment riche en émotions

C’est ainsi que la rencontre tant attendue entre Molson et Posie, un adorable chiot, s’est déroulée il y a quelques semaines. Émue, Jasmine a souhaité partager ce moment intense sur son compte TikTok, pour le plus grand bonheur de milliers d’internautes.

Le jour J, Molson a laissé tomber la peluche dont il ne se séparait jamais lorsqu’il a découvert le doux minois de sa nouvelle petite sœur, qui l’attendait sagement dans un panier à linge. La queue frétillante, le Golden Retriever prend quelques secondes à s’imprégner de ces nouvelles odeurs et réserve un accueil des plus chaleureux à sa cadette. Une scène riche en émotions, comme le rapporte People.

Entre Molson et Posie, c’est une grande histoire d’amour qui ne fait que commencer ! Ce grand frère n’aura probablement plus besoin de sa peluche pour se sentir aimé. Il n’a qu’à regarder les yeux de sa petite sœur pour combler le vide qui pesait dans son cœur…