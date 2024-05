La famille d'une chienne séniore introuvable depuis 2 mois après avoir été effrayée par des feux d'artifice espère que sa débrouillardise la sauvera

A 14 ans, un chien n’a évidemment plus l’énergie ni la mobilité dont il jouissait dans sa jeunesse. C’est l’âge qu’a Sydney, une femelle Labrador Retriever qui a connu des semaines d’errance et a ainsi dû passer en mode survie en pleine nature. Elle a fini par être retrouvée et ramenée auprès de sa famille, rapportait 1News.

Sydney vit à Waikanae, ville de Nouvelle-Zélande située à une quarantaine de kilomètres au nord de la capitale Wellington.

Lors de ce qui devait être une paisible soirée de mars 2024, la chienne était entrée dans un état de panique à cause d’un feu d’artifice. C’est ce qui l’avait amenée à s’échapper de la maison pour ne plus réapparaître pendant 2 longs mois.

« Certaines personnes dans notre rue ont tiré un feu d'artifice, indique sa propriétaire Christine Alty. Comme elle est absolument terrifiée par les feux d'artifice, elle sauté par-dessus la clôture et s’est enfuie en courant. »

La famille s’était dès lors lancée à sa recherche, arpentant tout le secteur plusieurs fois par jour et distribuant un nombre incalculable d’affiches.



Une nuit, Christine Alty s’est même blessée en essayant de la retrouver. « Nous faisions 2 sorties par jour ; 2 heures après le lever du soleil et 2 heures avant le coucher du soleil, juste pour lui créer une piste odorante afin qu'elle puisse retrouver le chemin du retour. J'ai trébuché et me suis cassé le poignet », raconte-t-elle.

Christine Alty et ses proches restaient sans nouvelles de Sydney, mais ils s’efforçaient de continuer d’espérer. Ils la savaient débrouillarde, notamment en raison de sa vie passée à la ferme qui pouvait l’aider à survivre.

« Nous ne pouvions pas y croire »

La suite des évènements leur ont donné raison. La chienne séniore a fini par être localisée sur une propriété à l’extrême est de la ville, à l’orée des étendues broussailleuses du parc forestier Tararura. Un homme prénommé Bo a aidé la famille à capturer Sydney en toute sécurité.

« Nous ne pouvions pas y croire », confie sa maîtresse, qui a remercié un autre protagoniste de ces retrouvailles qu’est Don Schwass. Cet habitant de Nelson répond toujours présent lorsqu’il s’agit d’aider les propriétaires d’animaux de compagnie perdus. « Je ne suis pas sure que nous serions assis ici avec [Sydney] si nous n'avions pas suivi ses conseils », dit-elle à son sujet.

La chienne avait perdu 10 kilogrammes. Elle était affamée et assoiffée, mais bel et bien en vie. Elle aura tout le temps de s’en remettre à la maison.