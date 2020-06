Inquiète par l'état d'anxiété de son chien, elle décide de lui créer le jardin idéal dans son nouveau foyer

© KaTarra Taylor

Parce qu’elle aime son chien et qu’elle ferait tout pour son bonheur, une jeune femme a non seulement décidé de déménager, mais elle lui a en plus aménagé un petit coin bien à lui, lui rappelant les promenades au parc.

Les Chiens de Saint Hubert sont bien connus pour leurs talents de pisteurs, leur permettant de remonter facilement les chemins empruntés par ceux qu’ils recherchent. Bentley, lui, devait trouver la route qui le mènerait vers la paix et la sérénité intérieures.

Le quadrupède souffrait, en effet, d’anxiété. A cause de cela et d’autres problèmes de santé, il avait connu 4 familles qui ne parvenaient pas à le gérer, rapporte The Dodo. La 5e a été la bonne. KaTarra Taylor avait cru en lui dès le départ. Elle était fermement déterminée à l’aider à sortir de sa mauvaise spirale.

Grâce à elle, son état psychique et émotionnel s’est considérablement amélioré. A l’époque, elle vivait dans un studio et devait donc promener Bentley fréquemment. Elle l’emmenait au parc où il se faisait une joie de jouer et de se poser sur l’herbe. Il n’était jamais aussi heureux que lorsqu’il se trouvait entouré de verdure.

KaTarra Taylor savait malgré tout que les sorties ne suffisaient pas. Un studio n’était pas le cadre de vie optimal pour un Chien de Saint Hubert d’une cinquantaine de kg. La jeune femme a alors décidé de déménager. Le duo vit désormais dans une maison de ville comportant un tout petit espace extérieur clôturé. Elle a tout de suite pensé à aménager le patio afin de le rendre plus agréable pour Bentley.

L’idée, c’était de mettre en place un petit carré de gazon. Avec l’aide de son petit-ami, KaTarra Taylor s’est attelée à la tâche. Ils ont d’abord creusé le sol sur quelques centimètres de profondeur, puis ont étalé le terreau avant de poser les plaques de gazon, et le tour était joué !

A lire aussi : "Pour offrir à leurs chiens Golden Retrievers un divertissement de choix, ce refuge crée le jeu idéal !"

En quelques heures de travail, le coin de verdure de Bentley était prêt. KaTarra Taylor a appelé le chien pour qu’il vienne découvrir son petit carré d’herbe attitré. Le Saint Hubert en est littéralement tombé amoureux. Il y est resté couché plusieurs heures ce jour-là et c’est devenu son endroit préféré.