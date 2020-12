Inquiet à l'idée que sa nouvelle petite sœur fasse de mauvais rêves, ce Beagle prend lui-même le temps de l'endormir ! (Vidéo)

Charlie le Beagle ne se contente pas d’être un grand-frère attentionné pour le bébé de la famille. Il sait aussi l’aider à s’endormir en la berçant. La maman l’a filmé pendant qu’il était à l’œuvre. Le chien a d’ailleurs appris d’autres tours pour aider ses propriétaires au quotidien.

Chien familial par excellence, le Beagle fait autant valoir sa douceur et sa loyauté que son intelligence. Il constitue d’ailleurs un excellent choix quand on cherche un compagnon pour ses enfants. Charlie en est la parfaite illustration.

Dans une vidéo filmée par sa propriétaire et relayée par Animal Channel, on peut voir le quadrupède aux petits soins avec la fille de cette dernière. Le nourrisson s’appelle Laura Olivia. Elle se trouve dans son lit et sa mère s’apprête à la bercer pour l’aider à s’endormir, mais c’est finalement Charlie qui s’en est chargé.

Le Beagle pousse le berceau une première fois, puis, constatant qu’il se balance, donne un nouveau coup de patte, suivi de plusieurs autres. Le tout en remuant joyeusement la queue et en observant à chaque fois la réaction de sa maîtresse.

C’est d’ailleurs cette dernière qui lui a appris à bercer Laura Olivia. On peut s’en rendre compte en découvrant les autres vidéos postées sur la chaîne YouTube qui lui est consacrée, intitulée Charlie The Beagle. Lancée en janvier 2013, elle compte aujourd’hui 145 000 abonnés.

Sa propriétaire indique qu’il a également été entraîné à fermer les portes ou encore à rapporter la télécommande, entre autres exercices qu’il maîtrise désormais parfaitement. Elle ajoute que la seule chose qu’elle n’ait pas eu à lui apprendre, c’est d’aimer sa petite sœur. Le brave Charlie le fait tout naturellement.