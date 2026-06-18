Indigné par le comportement de la pension ce maître récupère sa chienne évadée devant une caserne de pompiers

Confiée à une garderie canine, une jeune Rhodesian Ridgeback a réussi à s'enfuir de l’établissement avant de disparaître dans une zone boisée. Elle a finalement été retrouvée dès le lendemain matin devant une caserne de pompiers située à moins de 2 kilomètres, puis rapidement rendue à son propriétaire, avec seulement quelques égratignures et une patte douloureuse. Le maître a du mal à comprendre l'attitude du personnel de la pension et craint de voir ce scénario se reproduire.

Andrew Kern, de Kensington dans le Maryland (Etats-Unis), s'apprêtait à partir en vacances à l'étranger avec sa famille. Il devait d'abord trouver une solution de garde fiable pour sa jeune chienne Zoey, Rhodesian-Ridgeback de 6 mois. Une connaissance lui avait recommandé la pension canine Potomac Furbabies, située à Potomac, à une quinzaine de kilomètres de là.

Le lundi 15 juin 2026, quelques jours avant son départ, il a emmené Zoey à la pension pour une journée d'essai. Il l'y a déposée à 9h30. Toutefois, lorsqu'il est revenu la chercher à 14h30, une bien mauvaise surprise l'attendait. « On ne sait pas où est votre chienne », lui a-t-on, en effet, annoncé, avant de lui dire qu'elle s'était échappée. Il était choqué, à la fois par l'information elle-même et la manière avec laquelle elle lui a été donnée. Andrew Kern a trouvé tout aussi troublant le fait qu'on l'ait empêché d'entrer dans la garderie.

« Ce n’est que bien plus tard, la nuit, que j’ai parlé à un employé et que j’ai appris qu’il y avait eu cette bagarre de chiens. Quand je suis arrivé, on m’a dit que ma chienne était seule et qu’elle avait escaladé la clôture sans raison apparente, puis qu’elle s’était enfuie dans les bois », raconte-t-il à FOX 5 DC , qui rapporte ce récit.

Andrew Kern s'est tout de suite lancé à la recherche de sa chienne. Il a reçu l'aide de l'organisation Tailed Treasures, qui a notamment créé une affiche diffusée en ligne et distribuée dans le secteur.



FOX 5 DC

« Je crains que cela ne se reproduise »

Zoey a finalement été retrouvée le lendemain matin, mardi 16 juin, devant la caserne des pompiers Cabin John Park Fire Station 30, à moins de 2 kilomètres de la pension Potomac Furbabies.

Soulagé, Andrew Kern a ainsi pu la ramener à la maison. Son amie à 4 pattes est soignée pour des égratignures et une patte endolorie.

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Contactée par FOX 5 DC, la propriétaire de la garderie canine, Tracy Taborga, a affirmé que son équipe avait tout fait pour tenter de retrouver Zoey, ajoutant que ce genre d'incident était rare dans son établissement, que la chienne était saine et sauve et que tout est rentré dans l'ordre.

Andrew Kern n'est clairement pas de cet avis. « Ce n'est pas bon et je crains que cela ne se reproduise », a-t-il effectivement conclu.