Incapable de supporter la solitude, ce chiot Berger Allemand a saccagé la cuisine et adresse un rappel fondamental à sa maîtresse (vidéo)

Beaucoup de propriétaires de chiens le savent : la solitude est l’un des apprentissages les plus compliqués. Il est pourtant essentiel pour que la cohabitation se passe bien et doit être inculqué avec patience et douceur. Lorsqu’elle a adopté Rolo, la jeune Dora ne s’attendait pas à ce que cette étape de son éducation soit si difficile. Il faut dire que le chiot ne faisait pas les choses à moitié…

Depuis qu’elle a adopté Rolo, son chiot Berger Allemand , Dora partage avec enthousiasme son quotidien sur son compte TikTok. En août 2024, elle a notamment posté une vidéo qui est devenue virale très rapidement et qui a même été relayée par plusieurs médias, dont Newsweek . On y voit l’exploit de Rolo, qui a littéralement saccagé la cuisine de son humaine pendant que cette dernière était au travail. En effet, Rolo ne supportait à l’époque pas la solitude malgré tout le travail de désensibilisation pratiqué quotidiennement par son humaine. Un jour, alors qu’elle s’était vue dans l’obligation de s’absenter pendant 5 heures, le jeune chiot a fait savoir son mécontentement de façon très radicale…

© @dorathexplora02 / TikTok

Un vrai carnage

Lorsque le père de Dora est venue rendre visite au chiot vers 14h, pour s’assurer que tout allait bien, il a trouvé la cuisine en chantier et s’est empressé de prévenir sa fille. “Il m'a envoyé une photo de la cuisine avec le lino déchiré, le bois et le béton recouvrant les tuyaux tous rongés, ainsi qu'un peu du bois entourant les tuyaux (...). Il a également complètement déchiqueté son tapis pour chiot, a sauté sur le plan de travail et mâchouillé l'éponge à vaisselle” révélait la jeune Britannique à Newsweek.

Pourtant, avant de s’absenter pendant cette longue durée, Dora avait pris soin de faire une grande balade avec le chiot afin qu’il puisse se défouler. Elle avait également soigneusement préparé ses jouets et sa nourriture pour ne pas qu’il s’ennuie.

@dorathexplora02 Some of yous in the comments are incredibly rude, it’s honestly embarrassing reading some of these comments. So im going to adress some points below because i cant reply to over 1k comments 1. my dog isnt poor because he gets left on his own, leaving him alone now at this age will help him when hes older when hes on his own as he will be used to it 2. he isnt left for 5 hours regularly, on days i work we see him at lunch for a walk and play. then on days my dad is free he takes Rolo. Like everything theres exceptions to this like having an appointment at lunch or my dad running late 4. he is well trained and well socialised. he goes off lead, comes back when hes called, sits lays down ect and is unreactive in busy situations 5. we are working on poty training him, he goes toilet outside on que however he has massive wees and cant hold it in over night yet so we still have to put a puppy pad down 6. people that work can have dogs along as suitable arrangements are made eg having a dog walker come in or family 7. everyone learns from their mistakes, you have to fail to succeed 8. We have a dog trainer who is helping us teach Rolo to become an assitance dog for me 9. I asked for advice on what others do with their dogs when they leave so thank you for the people that helped the others that hated thank you for blowing my video up! #abcxyz #caine #germanshepard #puppies #fyp A lire aussi : Un sans-abri au bord des larmes lors des retrouvailles avec son chien volé quelques jours plus tôt dans un train, alors qu'il dormait ? Funny - Gold-Tiger

Tout problème a une solution

Heureusement, la jeune femme a rapidement et facilement pu changer le sol de la cuisine, tout comme le reste du ménage qui s’est avéré plutôt aisé à faire. Par la suite, Dora a repris l'apprentissage de la solitude à zéro. “J'ai commencé à le mettre dans la salle de bain (...). Il a plein de jouets avec de la nourriture à l'intérieur, quelques-uns de mes t-shirts, et je laisse la musique allumée quand nous partons. Ça marche bien jusqu'à présent”, affirmait-elle quelque temps après, heureuse de voir une évolution positive. Rolo est sur la bonne voie !