Comment choisir la clinique vétérinaire idéale pour les soins et urgences de votre animal

Que faire en cas de problème de santé urgent touchant mon animal de compagnie ? Cette question, tout « pet parent » doit se la poser pour que, le moment venu, la réaction soit la plus efficace possible et garantir les meilleurs soins pour son compagnon. Il est donc indispensable de trouver une bonne clinique vétérinaire autour de soi.

« Parfois dans la vie, le meilleur remède à tous vos maux a de la fourrure et quatre pattes ». Cette citation est de Mark J. Asher, auteur de plusieurs ouvrages traitant de nos amis canins. On ne peut qu’être d’accord avec de tels propos, tant nos chiens nous font du bien au quotidien. Toutefois, eux aussi ont besoin de remèdes à leurs maux, tout comme les chats et les autres animaux de compagnie. En tant que propriétaires responsables, soucieux de leur bien-être et de leur santé, nous nous devons de faire en sorte qu’ils reçoivent les soins adéquats. Cela implique de savoir à quel praticien, à quel spécialiste et à quelle équipe vétérinaire s’adresser lorsque son ami poilu en a besoin. Les cliniques vétérinaires sont nombreuses en France, mais laquelle choisir pour son animal de compagnie et surtout sur quels critères ? Il en existe plusieurs, mais nous avons choisi de nous concentrer sur les 2 principaux.

Cliniques vétérinaires : la proximité, critère essentiel

La vie est faite d’aléas et nos animaux n’y échappent malheureusement pas. Or, dans les situations d’urgence, chaque minute compte. Qu’il s’agisse d’un accident, d’un coup de chaleur, d’une blessure, d’une intoxication, d’une détérioration soudaine de l’état de santé ou encore d’un accouchement à complication, une prise en charge rapide est vitale. D’où l’importance de pouvoir compter sur une clinique vétérinaire proche de son domicile.

Trouver un vétérinaire autour de moi avec Sevetys devient plus simple grâce à ce groupe de cliniques fondé en 2016. Sevetys met à la disposition de propriétaires d’animaux de compagnie un vaste réseau constitué de près de 200 établissements partout en France.

Les équipes qui animent ces cliniques vétérinaires rassemblent plus de 1300 experts aux compétences et à la passion reconnues, mises au service de la santé de nos chers compagnons.

Spécialités et équipement

Outre la proximité géographique, les autres critères essentiels pour le choix d’une clinique vétérinaire sont :