Incapable d'ouvrir le paquet de croquettes avec lequel il a été abandonné en forêt, ce chiot blessé espérait simplement qu'on le retrouve

Hank a eu énormément de chance qu’un promeneur passe devant lui. Cela faisait a priori 2 longues semaines qu’il avait été abandonné et qu’il n’avait pas pu bouger à cause d’une blessure. Faible et très amaigri, il semblait avoir perdu toute joie de vivre. Son histoire est relatée par The Dodo.

Hank n’a pas réussi à ouvrir son sachet de croquettes

Hank a été découvert au milieu de toutes ses affaires personnelles. Il y avait son panier, mais aussi ses jouets, avec lesquels il n’a certainement pas eu le cœur de s'amuser. Son propriétaire lui avait aussi laissé un paquet de croquettes, pour qu’il puisse s’alimenter. Mais le chiot n’avait que 8 mois, et il n’a pas pensé ou pas réussi à déchiqueter le sac pour l’ouvrir. De plus, il était blessé à la patte et incapable de bouger. C’est d’ailleurs probablement cette blessure qui a poussé son maître à l’abandonner.

© Humansandanimalsunited / Facebook

Le randonneur a préféré ne pas l’approcher, et a tout de suite contacté le refuge Humans and Animals United. La directrice de l’association, Rosa Fond, s’est elle-même rendue sur place.

Un chiot d’une grande gentillesse

Au départ, la sauveteuse pensait que Hank pourrait se montrer agressif, car il était dans une optique de survie et devait se défendre des menaces. Mais, bien au contraire, le chiot a été d’une grande gentillesse.

« Il était tout simplement une boule d’amour : gentil, amical et doux », a raconté Rosa.

© Humansandanimalsunited / Facebook

Une fois attrapé, le canidé a été transporté d’urgence à la clinique. Le vétérinaire a décelé une fracture de la patte, qu’il estimait dater de 2 semaines. Autrement dit, le chiot avait peut-être passé 15 jours seul dans les bois. Et sa blessure était bien trop douloureuse pour lui permettre de bouger de son panier.

© Humansandanimalsunited / Facebook

Une opération était nécessaire, mais il était important que le chien reprenne du poids au préalable.

Hank a retrouvé le sourire

L’intervention chirurgicale a eu lieu quelque temps plus tard, et s’est très bien déroulée. Depuis, Hank a intégré une famille d’accueil, en attendant de trouver son foyer définitif. Il a enfin retrouvé le sourire et la joie de vivre propres aux chiots de son âge. Le plus dur est derrière lui !

© Humansandanimalsunited / Facebook