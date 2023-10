"Ils sont comme les 2 doigts de la main" : La nouvelle vie de chien d'assistance de Patch auprès d'un garçon aux besoins spéciaux

En août dernier, nous vous parlions de Patch, ce chien dont l’histoire est particulièrement émouvante. Le canidé a surmonté la terrible épreuve qu’il avait vécue et a commencé sa nouvelle vie, rapporte le Cincinnati Enquirer.

Un matin de mars 2023, Patch accompagnait sa maîtresse en promenade à Nashville, dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis). Alors qu’ils marchaient sur un pont, une camionnette avait heurté la propriétaire du chien.

La victime âgée de 50 ans avait été transportée à l’hôpital, mais elle n’avait pas pu être sauvée. Son ami à 4 pattes, lui, avait pris la fuite avant de regagner son domicile, attendant désespérément le retour de son humaine, hélas décédée.

Patch, 3 ans, avait été pris en charge par le service local de contrôle des animaux, avant d’être confié à Medical Mutts Service Dogs. Cette association basée à Indianapolis, dans l’Etat de l’Indiana, forme des chiens d’assistance et d’alerte médicale.

Son apprentissage a duré plusieurs mois et il a fini par obtenir sa certification. Sa douceur, son caractère amical et sa très grande patience le prédisposaient à un brillant parcours dans ce domaine.

A près de 400 kilomètres de là, du côté d’Elkhorn dans le Wisconsin, un couple attendait de pouvoir adopter un chien d’assistance depuis de longues années. Donna et Arthur Mahanna savaient qu’il pouvait être d’une grande aide pour leur fils Nic. Agé de 21 ans, ce dernier est atteint de trisomie 21 et d’une forme d’autisme.

Il avait besoin de soutien pour s’ouvrir, s’exprimer, tisser des liens sociaux, mais aussi gérer ses crises.

« Je ne sais pas qui avait le plus besoin de l’autre »

La famille était en liste d’attente chez un autre organisme, mais celui-ci avait fermé ses portes. Elle s’était ensuite tournée vers Medical Mutts Service Dogs. 2 années plus tard, les Mahanna ont pu faire connaissance avec Patch à Indianapolis, où ils ont suivi 10 jours de formation à ses côtés.



Medical Mutts Service Dogs / Facebook

L’entente a été instantanée. Très vite, Nic et Patch sont devenus les meilleurs amis du monde. Le chien apaise le jeune homme, veille sur lui lors des promenades en l’empêchant de s’éloigner notamment. Son rôle consiste également à alerter les parents de Nic lorsqu’il sent qu’il est sur le point d’avoir une crise.

« Je ne sais pas qui avait le plus besoin de l’autre. Ils sont comme les 2 doigts de la main », dit Donna Mahanna. La vie de Nic et de sa famille a totalement changé depuis l’arrivée de Patch. La sienne n’est plus la même non plus depuis son sauvetage par Medical Mutts Service Dogs.

A lire aussi : Un chien de refuge profite d'une fête en son honneur pour son 10e anniversaire, mais il attend toujours le cadeau de ses rêves



Medical Mutts Service Dogs / Facebook