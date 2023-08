Un chien perd sa maîtresse lors d'une collision fatale avant de s'offrir un nouveau départ inespéré

En mars dernier, un terrible accident se déroulait à Nashville, dans l’État du Tennessee (États-Unis). Comme le rapporte Newsweek, une femme malvoyante est devenue la victime collatérale d’un délit de fuite alors qu’elle promenait tranquillement son chien. Une camionnette l’a heurtée et lui a fait perdre la vie.

Le chien, indemne, est rentré chez lui et a été retrouvé devant la porte d’entrée de sa maison. Nommé Patch, le quadrupède a ému les cœurs de toute une population. Sa loyauté et sa bravoure ont été saluées. Mais sans sa maîtresse, quel allait être l’avenir de ce pauvre toutou ?

Une reconversion

Après avoir été pris en charge par les policiers, Patch a rejoint le Medical Mutts Service Dogs : une association consacrée à la formation de chiens de sauvetage pour les personnes souffrant de diabète, d’épilepsie, d’anxiété et d’autres troubles psychiatriques.

« Nous sommes immédiatement tombés sous le charme de son état d'esprit et de sa résilience », ont-ils déclaré. Pendant des mois, Patch a suivi une formation intensive qui a « porté ses fruits », se félicitent les bénévoles.

Aujourd’hui, Patch a officiellement obtenu un diplôme de chien d’assistance ! Mais son bonheur ne s’est pas arrêté là : il a d’ores et déjà trouvé une « nouvelle famille aimante qui est ravie de le chérir et de le soutenir dans ce nouveau rôle ».

Un avenir meilleur

« Nous sommes ravis d'assister au remarquable parcours de Patch, qui est passé d'une tragédie à un foyer pour la vie. Son histoire témoigne du courage des chiens de refuge et du lien indéfectible entre les animaux et leurs humains », a déclaré Kelsey Burton, directrice du développement et du marketing chez Medical Mutts Service Dogs.

A lire aussi : Le parcours inspirant d'un vétéran mutilé qui a su accepter l'aide précieuse de son compagnon canin

Medical Mutts

« La remise du diplôme de chien d'assistance à Patch symbolise l'espoir, la guérison et un avenir meilleur pour Patch et pour la personne qu'il aidera. Tous les membres de Medical Mutts Service Dogs sont immensément fiers d'avoir joué un rôle dans sa transformation et sont impatients de le voir s'épanouir dans sa nouvelle famille », a-t-elle ajouté.