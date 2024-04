Ils prennent rendez-vous pour un lifting vital à ce Bouledogue afin qu’il puisse ressembler à tous les autres chiens

La chirurgie esthétique est-elle désormais accessible aux animaux ? En réalité, pour certains chiens, elle est vitale. Plus qu’une simple opération pour embellir l’apparence de certaines races, elle améliore grandement leur qualité de vie, comme cela a été le cas pour Tuna. Laquelle souffrait à cause des plis de son visage.

Tuna, une femelle Bouledogue de 2 ans, est passée entre les mains des chirurgiens pour un lifting salvateur. Sa face plate et ses plis l’empêchaient de respirer convenablement, précisait The Mirror. Aujourd’hui, elle peut courir et se dépenser sans souffrances comme toutes les boules de poils de son âge.

La RSPCA a récupéré Tuna suite à une enquête de bien-être. Rapidement, ses sauveteurs ont constaté qu’elle avait besoin d’une prise en charge urgente, car elle respirait très mal. Tuna fait partie des chiens à face plate, les « brachycéphales ». Certains éleveurs véreux accentuent cette caractéristique déjà problématique pour rendre les chiens plus attractifs.

En effet, ils sont très prisés par les acheteurs et mis en avant sur les réseaux sociaux : « Les 3 races présentant les plus grands problèmes de santé et de bien-être – les Carlins, les Bouledogues Anglais et les Bouledogues Français – sont devenues de plus en plus “normalisées” et populaires, et sont régulièrement honorées dans la publicité, la promotion et les médias sociaux » déclarait Esme Wheeler, experte canine de la RSPCA.

RSPCA

Une opération coûteuse, mais nécessaire

Tuna a été tristement victime de cet effet de mode. Seule une opération chirurgicale pouvait lui permettre de mener une vie plus saine. En plus de ne pas respirer correctement, Tuna avait aussi des douleurs et des infections causées par les plis excessifs de sa peau. Elle avait besoin d’une résection, soit un lifting.

L’opération a été programmée par une équipe compétente. C’était une chirurgie « lourde », impliquant le retrait d’une partie de sa peau sur son visage et autour de son museau, entre autres. La tâche était complexe, mais « en valait la peine » selon Katherine Maling, membre de l’organisme Blackberry Farm Animal Center, qui a récupéré Tuna après son sauvetage.

« Cela lui a offert une nouvelle vie »

Elle a donné des nouvelles du canidé en déclarant qu’il se sentait beaucoup mieux maintenant et qu’il pouvait faire de l’activité autant qu’il le souhaitait. La boule de poils a toujours été très active, mais elle était limitée par son souffle auparavant. À présent, plus rien ne l’arrête !

RSPCA