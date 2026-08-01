« Ils avaient été jetés du pont », 4 chiots Berger Australiens sauvés après avoir été enfermés dans un sac puis jetés dans une rivière en Gironde (33)

Le hasard d’une balade au bord de l’eau a récemment changé le destin de 4 petites boules de poils. Samedi 18 juillet, un pêcheur a en effet découvert des chiots Bergers Australiens enfermés dans un sac poubelle dans la rivière près de Pineuilh en Gironde (33). Aujourd’hui en sécurité, ces petits rescapés se battent pour reprendre des forces, avant de trouver une famille aimante.

Tôt ce matin-là, un pêcheur profitait simplement d’une balade au bord de l’eau, lorsque cette sortie a rapidement pris une tournure bien différente. À quelques pas de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde (33), l'homme a en effet aperçu un sac étrange qui flottait dans l’eau de la Dordogne, non loin d’un pont. Intrigué, il s’est approché pour vérifier son contenu et a découvert une scène bouleversante : ce qui semblait être un simple sac abandonné cachait en réalité 5 chiots de type Berger Australien dans un état critique.

Jetés dans la rivière dans un sac poubelle…

Après avoir ramené les pauvres boules de poils sur la terre ferme, le pêcheur a immédiatement alerté les secours.

© Pawprint Association / Facebook

« Ils étaient trempés, affamés, en hypothermie et en état de choc », a témoigné une personne présente lors de leur prise en charge auprès du journal Ici.fr. Selon l’association animale Pawprint, « ils avaient été jetés du pont. Quatre d'entre eux ont survécu et reçoivent actuellement des soins vétérinaires d'urgence ».

Pris en charge en urgence, les 4 petits rescapés ont d’abord été réchauffés et réhydratés avant de recevoir les soins nécessaires.

© Pawprint Association / Facebook

L’un d’eux, baptisé Lucky, souffrait d’une double fracture à la patte arrière et a dû être transporté dans une clinique vétérinaire pour y être opéré avec succès. Les 3 autres chiots ont été confiés à l’association Pawprint et placés dans des familles d’accueil afin de poursuivre leur convalescence.

Après cette découverte dramatique, une véritable chaîne de solidarité s’est ainsi rapidement mise en place pour offrir une seconde chance à ces pauvres petits toutous.

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Une mobilisation autour des 4 chiots rescapés

Après le choc de cette découverte, l’heure est désormais à la reconstruction pour les 4 bébés chiens. En parallèle, l’enquête se poursuit pour tenter de retrouver l’auteur des faits : une plainte contre X a été déposée et la mairie de Pineuilh a lancé un appel à témoins afin de recueillir toute information utile. Les premières constatations indiquent que le sac aurait été jeté depuis le pont de la rocade de Sainte-Foy-la-Grande, 30 m au-dessus de l’eau...

© Pawprint Association / Facebook

Aujourd’hui, les petits survivants bénéficient d’une véritable vague de solidarité. Après son opération, Lucky a pu retrouver ses frères et sœurs, baptisés Willow, Brook et Finn, pour un moment particulièrement émouvant. Désormais en convalescence avec 2 broches à la patte, il devra encore patienter plusieurs semaines avant de retrouver une vie normale de chiot.

Face à cette histoire qui a touché de nombreuses personnes, les propositions d’adoption ont afflué et une cagnotte a été ouverte pour aider à financer les frais vétérinaires. Nul doute qu’une fois rétablies et prêtes à quitter leurs sauveteurs, ces adorables boules de poils trouveront bien vite une famille qui saura les aimer comme elles le méritent !