« Ils auraient pu tout prendre, sauf le chien », volée lors d’un cambriolage, une chienne de 16 ans retrouve enfin sa famille (vidéo)

Alors qu’ils étaient absents de leur domicile, Alex et Kaylin ont découvert que leur chienne Fiona avait été emmenée par une suspecte lors d’un cambriolage. Heureusement, leur fidèle compagne de 16 ans a finalement été retrouvée saine et sauve, après une improbable course-poursuite.

Si perdre des objets de valeur lors d’un cambriolage est difficile, perdre un animal de compagnie est encore plus déchirant. C’est ce qu’ont récemment vécu Alex et Kaylin Hunkins, des habitants de Berlin, dans le Vermont (États-Unis), après la disparition de leur chienne Fiona.

Enlevée lors d’un cambriolage

Alors qu’ils venaient d'arriver chez les parents d'Alex à New York, Alex et Kaylin ont découvert grâce aux images de leur sonnette connectée qu’une femme s’était introduite chez eux. La suspecte, identifiée par la police comme Ashley Lynch, 26 ans, serait entrée dans la maison par une porte restée ouverte avant de repartir avec Fiona, leur chienne de 16 ans, un croisement entre un Pitbull et un Labrador.

© WCAX

Impuissant à distance, le couple a vécu un moment particulièrement angoissant en voyant l’intrusion en direct. « Ils auraient pu tout prendre, sauf le chien », a confié Alex Hunkins, encore bouleversé par la disparition de son animal, à WCAX. « J’avais un mauvais pressentiment, elle se comportait bizarrement. Alors j’ai appelé mon ami, il est venu et l’a confrontée ».

La suspecte a alors rapidement pris la fuite en volant une voiture garée à proximité et en emmenant Fiona avec elle. Heureusement, grâce aux images de surveillance et à l’intervention de l’ami du couple, la situation a pu être rapidement prise en charge.

Une course-poursuite qui se termine bien

Alertés, les policiers de Berlin et de Montpelier se sont en effet lancés à la poursuite de la fugitive qui roulait à vive allure sur une route en gravier où la vitesse rendait l’intervention particulièrement dangereuse. Au cours de la poursuite, la suspecte aurait d’ailleurs perdu le contrôle du véhicule et abandonné Fiona devant une maison.

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© WCAX

La chienne a ensuite été retrouvée saine et sauve par un habitant bienveillant qui l’a recueillie, lui offrant de l’eau et de la nourriture. « Elle était montée sur le porche de quelqu'un pour se protéger du soleil, et apparemment, cette personne lui a donné une boîte de thon et de l'eau », a indiqué son maître, soulagé.

Tandis que Fiona retrouvait sa famille, la police a finalement pu arrêter sa ravisseuse au domicile d’Alex et Kaylin où elle essayait de récupérer son propre véhicule. Celle-ci attend désormais sa comparution pour plusieurs chefs d’accusation.

L’info Woopets – Que faire en cas de vol de votre chien ?

La disparition d’un animal est une situation très angoissante, mais il est important d’agir rapidement et méthodiquement. Voici les principales démarches à suivre pour maximiser les chances de retrouver votre compagnon :