Ils adoptent une chatte aveugle et défigurée à coups de barre de fer, qui leur inspire la création d'un refuge pour animaux handicapés

Chantal Thomas et son mari consacrent leur vie à soigner des animaux handicapés. Une aventure qui a commencé avec l'arrivée de Mona Lisa, une chatte défigurée à coups de barre de fer. Zoom sur l'association Assist'Animaux.

Prêt pour un petit voyage dans le passé ? Accrochez vos ceintures et remontez 20 ans en arrière. Une dame, qui nourrissait des chats errants sur un îlot urbain, est venue frapper à la porte de Chantal Thomas avec un colis particulier dans les bras : une chatte avait été défigurée à coups de barre de fer. Prénommée Mona Lisa en raison de « son sourire un peu curieux », la boule de poils devenue aveugle a immédiatement conquis le cœur de Chantal et son époux, lesquels l'ont adoptée.

Grâce à quelques points de suture, des antibiotiques, des anti-inflammatoires et surtout une dose considérable d'affection, la grande blessée a été remise sur patte. Bien qu'elle se soit montrée craintive à son arrivée, Mona Lisa est peu à peu sortie de sa coquille.

« C'était un amour de chat, se souvient notre interlocutrice, passionnée de félins depuis son enfance, elle était tellement gentille et docile, elle s'est tellement bien adaptée à sa cécité que l'on est tombé amoureux des chats non voyants et que l'on a ouvert un refuge pour les animaux handicapés. »

À la maison, le couple a fait tout son possible pour sécuriser l'environnement et simplifier la vie à cette survivante. Son passe-temps préféré ? Se nicher en haut des escaliers et « surveiller » ce qu'il se tramait dans la pièce du dessous. « Bien sûr, elle ne voyait rien, mais c'était sa façon de participer, a déclaré Chantal, aujourd'hui elle est décédée, mais elle est toujours dans nos cœurs. On ne peut pas l'oublier. »

« Mon passage sur cette planète sert à adoucir un peu la vie de ces pauvres animaux »

Des années plus tard, l'esprit de Mona Lisa plane toujours au-dessus du foyer. Malgré le supplice qu'elle avait enduré, la chatte n'a témoigné aucun signe de rancœur ou d'agressivité. « Elle n'était pas malheureuse et s'est adaptée à sa cécité tellement vite, que j'étais en admiration, a confié Chantal à l'équipe rédactionnelle de Woopets, c'était une belle leçon pour les humains. »

Véritable source d'inspiration, Mona Lisa a fait germer une idée importante dans l'esprit de ses propriétaires. Ces derniers ont ouvert les portes de leur refuge, Assist'Animaux, il y a une vingtaine d'années.

Chats, chiens, poneys, chèvres, cochons et autres créatures profitent des 3 000 mètres qui leur sont entièrement dédiés. À l'heure actuelle, près de 95 pensionnaires, dont la majorité souffre d'un handicap, sont dorlotés au quotidien.

« C'est 16 heures de travail par jour. Je n'ai pas pris de vacances depuis 1998, soit 24 ans, nous a confié Chantal en riant, je dirais en tout modestie que mon passage sur cette planète sert à adoucir un peu la vie de ces pauvres animaux. »

Des animaux, comme Grisouille, qui ont chacun une histoire à raconter. Jetée dans une poubelle, « elle a été retrouvée pendue et elle avait une balle dans la colonne vertébrale, qui l'a laissée paralysée ».

Comme Mona Lisa, Grisouille et d'autres cabossés de la vie ont posé la patte sur cette terre providentielle, où ils ont été acceptés tels qu'ils sont.

Ce havre de paix leur permet de vivre décemment et de connaître le véritable amour. Assist'Animaux leur offre un second souffle.

Crédits photo : Chantal Thomas / Assist'Animaux