Plus de 70 chiens volés pour un trafic et restitués à leurs propriétaires par la police

Photo d'illustration

Au pays de Galles, les policiers ont secouru des dizaines de chiens qui, pour la plupart, avaient été volés. Certains ont pu être rendus à leurs propriétaires. Les officiers s’emploient à identifier les maîtres des autres canidés. Une personne a été arrêtée.

Au Royaume-Uni, les autorités tirent la sonnette d’alarme depuis des mois, au sujet de la recrudescence spectaculaire des vols de chiens. Agissant individuellement ou en bandes organisées, les criminels n’hésitent pas à s’introduire dans les maisons et les élevages pour s’emparer des animaux afin de les revendre directement ou d’en faire des reproducteurs. Ils vont jusqu’à retirer les puces d’identification que portent les quadrupèdes.

Une tendance motivée par la demande croissante en animaux de compagnie, observée depuis le début de la pandémie de Covid-19.

C’est dans ce contexte que, au pays de Galles, les polices de Dyfed-Powys et de la région du pays de Galles du Sud ont récemment effectué des perquisitions sur 2 sites où elles s’attendaient à trouver des chiens et des chiots kidnappés.

6 chiens volés récupérés sur un site, plus de 70 retrouvés sur un autre

Dans la commune de Briton Ferry, près de Swansea, 6 chiens volés ont ainsi pu être récupérés par les policiers et restitués à leurs propriétaires. L’un d’eux « est tombé dans l’eau, sous l’effet de la panique quand il a été libéré. Un officier de police l’a sauvé de la noyade », a indiqué Cath Larkman, de la police du pays de Galles du Sud, au Daily Mail.

Dans le Carmarthenshire, leurs collègues de Dyfed-Powys sont intervenus dans une propriété où ils ont découvert 70 à 80 chiens. Ils avaient été alertés par un éleveur à qui on avait enlevé 5 chiennes et 17 chiots le 22 janvier dernier. Les officiers ont passé toute la journée de mardi (26 janvier) pour recenser tous les animaux et tenter d’en connaître les propriétaires afin de les leur rendre.

Une personne a été interpellée pour le moment, et les enquêtes se poursuivent. D’après l’inspecteur Barry Kelly, de la police de Dyfed-Powys, cette dernière a reçu 7 signalements de chiens volés au cours des 6 derniers mois.