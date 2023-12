Ils abandonnent leur chien blessé par une voiture dans un parc, car ils ne peuvent pas financer ses soins vétérinaires

Nipsey Blue a vécu plusieurs traumatismes en l’espace de quelques jours. Le pauvre a été percuté par une voiture et s’est cassé la patte dans l’incident. Comme ses maîtres n’avaient pas les moyens de le faire soigner, ils ont décidé de l’attacher contre un arbre dans un espace vert et de le laisser. Il a été retrouvé avec une note donnant quelques précisions sur son vécu.

Les membres de l’association Rebel Dogs Detroit ont pris en charge le pauvre Nipsey Blue après que ce dernier ait été découvert dans un parc. Ces propriétaires l’avaient abandonné contre un arbre et avaient laissé un mot pour expliquer les raisons de ce geste. Tristement, c’est une situation à laquelle les refuges sont de plus en plus confrontés, mentionnait Click on Detroit.

Nipsey Blue vivait avec son maître lorsqu’un drame s’est produit. Il s’est fait renverser par une voiture, laquelle lui a sévèrement amoché la patte avant droite. Il devait être conduit d’urgence chez le vétérinaire pour recevoir des soins et éviter que sa blessure s’aggrave.

Un abandon irresponsable

Malheureusement, sa famille n’avait pas les ressources financières suffisantes pour l’y emmener. Elle a déclaré avoir tenté de le déposer dans divers refuges pour qu’il soit soigné, mais personne n’a accepté de le prendre. Son ultime solution a donc été de l’abandonner dans l’espoir que quelqu’un le retrouve.

Elle est allée dans un parc peu fréquenté de Detroit, dans le Michigan, l’a accroché à un arbre à l’aide d’une corde, puis elle est partie. L’animal blessé était livré à lui-même, complètement seul. Dans son malheur, il a été retrouvé par un passant et les sauveteurs du Rebel Dogs Detroit l’ont récupéré. Ils ont appris son histoire à l’aide d’un mot rédigé par son ancien propriétaire.

« C'est un peu cruel pour moi »

Quand Nipsey Blue est arrivé dans leurs locaux, sa patte était dans un tel état qu’il fallait l’amputer. Le canidé devra vivre avec un membre en moins, mais ce qui est sûr, c’est que ses bienfaiteurs veilleront à son bien-être.

Crystal Perkins, directrice du département des services généraux de Detroit a jugé « cruel » le fait d’abandonner un chien blessé contre un arbre. Elle est consciente que certains foyers puissent rencontrer des difficultés financières. C’est d’ailleurs une situation de plus en plus commune à cause des crises économiques. Toutefois, elle implore le public de respecter le processus d’abandon en cas de besoin. Il consiste, entre autres, à déposer son animal dans un refuge au lieu de le mettre en danger en le laissant au milieu de nulle part.