Il se jette dans la rivière pour le sauver son chien, tous 2 finissent frigorifiés sur un îlot à attendre les secours

Dans la Drôme, une promenade au bord d'un cours d'eau a bien failli tourner au drame pour un chien et son maître, mais l’intervention rapide des secours a permis de les sauver.

Ce qui était censé être une agréable balade dominicale au bord de la rivière s'est transformé en moment d'angoisse et en opération urgente de sauvetage pour un chien et son maître, rapportait France Bleu le lundi 23 février. Fort heureusement, les secours sont intervenus à temps.

L'incident a eu lieu le dimanche 22 février à Allex, dans la Drôme. Cet après-midi là, un couple profitait d'une promenade tranquille dans la réserve des Ramières en compagnie de son ami à 4 pattes quand ce dernier s'est éloigné et a disparu.

Ses humains se sont mis à le chercher partout avant de le localiser ; le canidé était en grande détresse, étant tombé dans l'eau très froide de la rivière Drôme et emporté par le puissant courant de cette dernière.



Inquiet pour son chien, il n'a pas hésité une seule seconde à se jeter dans le cours d'eau, se mettant à son tour en danger. Désormais, il lui fallait être sauvé à son tour. Sa compagne a immédiatement appelé les secours.

Le SDIS 26 (Service départemental d'incendie et de secours de la Drôme) a alors envoyé une équipe sur les lieux, comprenant 2 plongeurs et de sauveteurs aquatiques. Les intervenants ont finalement pu retrouver le chien et son propriétaire échoués sur un îlot, trempés, transis de froid mais bel et bien vivants.

En hypothermie, l'héroïque propriétaire canin a été hospitalisé

Le duo a été pris en charge et ramené sur la rive. L'homme a néanmoins dû être transporté à l'hôpital, car il était en état d'hypothermie.

En se jetant dans une eau glaciale et un fort courant pour tenter de sauver son chien, ce maître a fait preuve d’un courage exemplaire, illustrant l'attachement qu'un humain peut ressentir à l'égard de son ami à fourrure. Grâce à l’action rapide des pompiers, tous 2 ont pu s'en sortir, mais il convient de rappeler qu'essayer d'intervenir soi-même dans de telles conditions demeure extrêmement risqué.