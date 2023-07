"Payez ou vous ne reverrez plus votre chien" : la demande troublante adressée à la famille d’un Bearded Collie volé

Un chien a été restitué à ses propriétaires après avoir fait l’objet d’une demande de rançon, rapportait CBS News.

Le lundi 10 juillet, le canidé en question se trouvait chez ses maîtres à Sunnyvale, dans l’Etat de la Californie (Etats-Unis). Comme son propriétaire Zak Akin devait s’absenter, ce dernier l’avait confié à une pet-sitter.

Ce jour-là, un livreur est venu déposer un colis, puis est reparti en laissant le portail ouvert par mégarde.

Norm, Bearded Collie âgé de 2 ans, en a profité pour s’échapper du domicile et s’aventurer dans le quartier. Sa fugue s’est achevée un peu plus loin devant un magasin, où il a été découvert par un homme.

La personne a composé le numéro de téléphone inscrit sur le collier du quadrupède, non pas pour le rendre à ses maîtres, mais pour exiger une rançon.

Elle a, en effet, demandé la somme de 1000 dollars, « ou vous ne reverrez plus votre chien », relate la dog-sitter qui a aussitôt appelé la police locale.

C’est l’officier Kevin Morton, du Département de la Sûreté publique de Sunnyvale (Sunnyvale Department of Public Safety), qui a pris l’affaire en main. En concertation avec ses supérieurs, il a tendu un piège au maître-chanteur.

Opération réussie

La pet-sitter et le kidnappeur ont convenu d’un rendez-vous pour le paiement de la rançon et la restitution de Norm. Des policiers en civil allaient assister à la scène et se tenir prêts à intervenir.

L’opération s’est déroulée comme prévu. Le chien a été récupéré sain et sauf et son ravisseur a été interpellé. Le suspect devra en répondre face à la justice, puisqu’il est poursuivi pour tentative d’extorsion et vol aggravé. Il encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à 1 an.

A lire aussi : "Ne lui faites pas de mal": Une femme lance un appel désespéré aux individus ayant volé son chien



Sunnyvale Department of Public Safety / Facebook

« Nous sommes très heureux que Norm soit de retour dans son foyer, en sécurité et aimé », s’est félicité le Département de la Sûreté publique de Sunneyvale sur les réseaux sociaux.