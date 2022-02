Une femme achète un mignon petit chien. 2 semaines plus tard, elle apprend qu'il a été volé !

© Johanna Kerwien / SWNS

La police de l’Essex (sud-est de l’Angleterre) a ouvert une enquête après le vol et la revente du chien d’une famille qui se trouvait dans la voiture de celle-ci. L’animal a été retrouvé à une trentaine de kilomètres de chez lui, chez une personne l’ayant acheté sans savoir qu’on l’avait enlevé.

Björn a retrouvé ses propriétaires et sa maison, un mois et demi après avoir été volé et revendu, comme le rapporte Metro.

Ce chien est un Bolonka, une race d’origine russe non reconnue par la FCI et descendant du Bichon Maltais ou à poil frisé. Âgé de 2 ans, il avait été enlevé le 6 novembre alors qu’il se trouvait dans la camionnette de ses maîtres. Le véhicule était stationné sur un parking à Bluewater, dans l’Essex. Les ravisseurs en avaient brisé les vitres pour s’emparer de l’animal, mais aussi d’un ordinateur portable et d’autres biens.

Les propriétaires de Björn n’avaient jamais cessé leurs recherches depuis. Micheal Fox et Johanna Kerwien en avaient informé la police, ratissé la zone et publié des annonces sur les réseaux sociaux.

Le couple considère Björn comme son enfant. Il l’avait adopté en Suède, pays de naissance de Johanna Kerwien, alors qu’il n’était encore qu’un chiot.

Le chien revendu à une autre famille à 30 kilomètres de là

5 semaines plus tard, ils ont été appelés par une dame habitant le quartier londonien d’East Ham. Elle leur expliquait avoir acheté le Bolonka 15 jours plus tôt sans savoir qu’il était volé et que sa famille était à sa recherche. Elle avait l’intention de l’offrir à sa fille à Noël. Elle a proposé de leur rendre leur ami à 4 pattes sans aucune contrepartie, car il était hors de question pour elle de garder un chien volé.



Johanna Kerwien / SWNS

Les retrouvailles ont eu lieu le lundi 13 décembre et ont été pleines d’émotion. Le lendemain, Johanna Kerwien et Micheal Fox ont emmené Björn chez le vétérinaire, qui a constaté quelques lésions dues à l’humidité et au froid. Par ailleurs, le chien avait le poil très sale et emmêlé, au point que ses propriétaires ont dû le raser. Il devrait toutefois s’en remettre.

La police poursuit son enquête en vue d’identifier les voleurs.

Johanna Kerwien / SWNS