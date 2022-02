Il plonge dans l’eau glacée pour sauver un chien de la noyade. Une retraitée veut aider ce demandeur d’asile après son acte héroïque

Photo d'illustration

Mambi Diakité n’avait pas hésité à plonger dans l’eau glacée de la Seine pour porter secours à un chien qui risquait de se noyer. Ce faisant, il s’était retrouvé en état d’hypothermie, nécessitant son hospitalisation, et avait perdu son vélo. Une retraitée, touchée par son héroïsme, tente de l’aider à régulariser sa situation.

Un demandeur d’asile originaire du Mali a sauvé un chien de la noyade à Paris. Il peut compter sur le soutien de Ghislaine, une habitante du 18e arrondissement, dans ses démarches en vue d’obtenir ses papiers. Un récit rapporté par Le Parisien le mardi 1er février.

Cela fait un an qu’elle se bat pour aider Mambi Diakité, jeune homme de 28 ans grâce auquel un chien tombé dans la Seine a eu la vie sauve. Surnommé Momo, il passait à vélo près du quai du Louvre, dans le 1er arrondissement, quand il a été alerté par des cris et la foule qui s’agitait sur la berge.

Un chien de grande taille était tombé dans l’eau extrêmement froide et le courant l’empêchait de regagner la rive. Momo a alors plongé dans le fleuve, bravant le danger et laissant ses affaires – son sac et son vélo – sans surveillance.

Peu après, le propriétaire du canidé a sauté à son tour. Momo agrippait le chien, mais lui et le maître de ce dernier étaient désormais en grande difficulté. Heureusement, les sapeurs-pompiers, prévenus par un témoin, sont arrivés et ont fait monter le trio à bord de leur embarcation.



Image d'illustration

Mambi Diakité était en état d’hypothermie. Sa température corporelle était descendue à 32,8°C. Lui et le propriétaire du chien qu’il venait de sauver ont été emmenés à l’hôpital.

Un homme honnête et travailleur qui mérite une chance

S’il a pu récupérer son sac par la suite, Momo n’a pas retrouvé son deux-roues, qui lui est pourtant indispensable au quotidien. « Maman Ghislaine », comme il l’appelle affectueusement, lance un appel à l’aide pour qu’il puisse à nouveau disposer d’un vélo, mais aussi pour qu’il obtienne sa carte de séjour.

Arrivé en France 4 ans plus tôt, Mambi Diakité avait vu sa demande d’asile rejetée en 2019. Il avait également tenté d’intégrer la Légion étrangère à 2 reprises, mais sans succès. A présent, il rêve d’exercer le métier de pompier, mais il ne peut évidemment pas le faire tant que sa situation n’est pas régularisée. En attendant, il enchaîne les petits boulots.

Ghislaine, sensible à son acte héroïque, se dit déterminée à continuer de lutter à ses côtés. Pour elle, cet homme « courageux, valeureux, honnête, travailleur » mérite qu’on lui donne une chance.