Il parcourt plus de 2800 kilomètres à vélo pour honorer la mémoire de sa chienne bien-aimée

Après avoir offert la meilleure vie possible à une chienne adoptée en Roumanie, Joe Fielding a décidé de relever un défi pour honorer sa mémoire. Une action courageuse et émouvante...

Joe Fielding et sa petite amie Shelby ont adopté Romie, alors âgée de 8 mois, en Roumanie. Mais leur animal bien-aimé est décédé soudainement 2 ans plus tard à la suite d'une maladie.

D'après ses propriétaires, il s'agissait d'une chienne pleine de vie, joyeuse en toute circonstance et qui aimait sa famille. « Elle a vécu chaque jour un maximum, et nous sommes tellement chanceux de l'avoir trouvée », a confié Joe Fielding à Team Dogs. « Nous sommes si heureux qu'elle ait connu l'amour avant de nous être enlevée bien trop tôt. »

Aujourd'hui, le couple récolte des fonds pour l'association Flori's Friend Rescue, afin de l'aider à reloger les chiens errants et maltraités à travers l'Europe. Cette dernière a l'habitude de travailler avec des animaux handicapés ou ayant des problèmes de comportement. Leur objectif est de leur permettre de profiter de leur vie comme n'importe quel autre chien.

Romie restera toujours présente dans le cœur de ses propriétaires

Pour ce faire, Joe Fielding a mis en place un projet incroyable. Après avoir recherché sur Internet le lieu de naissance de Romie, il a décidé d'effectuer un voyage à vélo pour honorer sa mémoire et soutenir le refuge dans sa récolte de dons. L'homme, âgé de 30 ans, a découvert que la distance à parcourir entre le Royaume-Uni et la ville natale de Romie s'élevait à près de 2 800 kilomètres.

Avant de commencer ce défi, le trentenaire, bien que sportif, n'avait aucune grande expérience en cyclisme. « J'ai joué au football toute ma vie et j'ai fait quelques courses de 10 kilomètres ici et là », a-t-il expliqué. Pendant 4 semaines, il a documenté ses trajets sur les réseaux sociaux. Un challenge qu'il a admis être « très difficile physiquement et mentalement », mais qui en valait la peine.

« C'est un voyage auquel de nombreux animaux doivent faire face juste pour trouver une maison et une famille qui les aime », a ajouté le cycliste. Grâce à cette action exceptionnelle, environ 4 800 € ont été récoltés à ce jour.

Joe Fielding et Shelby ont sauvé et adopté 2 chiots depuis le décès de Romie. Le duo est également originaire de Roumanie.