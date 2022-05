Il offre une escapade surprise pour l'anniversaire de sa femme, mais le week-end change de tournure quand ils aperçoivent ce chien errant

Pour son weekend à la plage, un couple s’est finalement transformé en trio, puisqu’il a sauvé un chien découvert sur sa route et qu’il croyait errant. Ce n’était que le début de l’incroyable aventure de Blu et de ses nouveaux amis.

Pour l’anniversaire de Brianna Hagood, son mari Tyler avait organisé un weekend surprise en bord de mer. Durant le trajet, ils se sont arrêtés à un drive pour se restaurer. C’est là que la jeune femme a remarqué un chien sans collier qui errait autour du parking.

Elle a regardé Tyler qui a tout de suite deviné ses intentions, connaissant son grand amour pour les chiens. Il lui a suggéré de laisser tomber, mais elle a trouvé un argument implacable pour le convaincre : « Je peux sauver ce chien si je veux, parce que c’est mon anniversaire ! »

Le coup de grâce est arrivé de la part de la caissière. « Elle devrait sauver ce chien, a dit cette dernière. C’est son anniversaire, et il était là toute la matinée ». Tyler devait s’avouer vaincu. Brianna est aussitôt descendue de la voiture pour aller voir le chien, qui est venu vers elle en remuant la queue.

Son mari a amené de la nourriture pour le canidé, puis Brianna a ouvert la portière du véhicule et a demandé au chien s’il voulait monter à bord. Avant même qu’elle n’ait fini sa phrase, le quadrupède était déjà assis sur la banquette arrière.



Brianna Hagood / The Dodo

« Quand je suis sortie de ma voiture, je savais que je ne laisserais pas ce chien sur le bord de la route », confie-t-elle à The Dodo. Le couple s’est ensuite renseigné au sujet de l’animal auprès du drive et des commerces voisins, mais personne ne semblait le connaître.

Brianna et Tyler l’ont emmené chez le vétérinaire, qui a constaté qu’il n’était pas pucé. Ils sont ensuite allés en magasin pour lui acheter tout le nécessaire, afin qu’il profite avec eux du weekend à la plage.



Brianna Hagood / The Dodo

Le chien avait clairement reçu une bonne éducation. Il l’a démontré durant tout le séjour, y compris à l’hôtel et lors de leur virée en bateau. Tyler, qui n’était pas le plus enthousiaste au départ, a fini par s’attacher à lui.





Brianna Hagood / The Dodo

Ils ont posté des photos de lui sur les réseaux sociaux. C’est en les découvrant que la famille de l’animal l’a reconnu et a contacté le couple. Brianna et Tyler l’ont alors ramené à ses propriétaires. Ils ont appris qu’il s’appelle Blu et qu’il s’était échappé du jardin pendant que ses maîtres étaient au travail. Brianna était à la fois triste de lui dire au-revoir et contente d’avoir permis ces retrouvailles. Elle n’était toutefois pas au bout de ses surprises.

Leurs destins étaient liés

Quelques jours plus tard, la famille de Blu les a de nouveau contactés. Elle s’est rendu compte que le chien n’était finalement pas très heureux avec elle, et qu’il le serait davantage avec le couple. Elle a demandé à ce dernier s’il souhaitait l’adopter. Brianna et Tyler ont évidemment tout de suite accepté.

Ils étaient aux anges, comme l’a été Blu quand il a découvert sa nouvelle maison et fait connaissance avec les 2 autres chiens de la famille. Leurs destins étaient clairement liés…

Brianna Hagood / The Dodo