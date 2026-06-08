« Il les stocke comme on stocke des meubles », 3 animaux secourus chez un homme déjà signalé pour des faits de maltraitance

Au début du mois de mai, la Fondation 30 Millions d’Amis a sauvé 2 chiens croisés Chihuahua et un chaton maltraités par un individu récidiviste dans le Pas-de-Calais (62). L’organisation avait déjà saisi des animaux à son domicile par le passé et déposé une plainte, qui n’avait pas connu de suite. Face à ce nouveau sauvetage, l’organisation dénonce encore une fois les faits aux autorités. Dans tous les cas, les 3 rescapés sont aujourd’hui en sécurité et 2 d’entre eux ont déjà été adoptés.

Début mai, la Fondation 30 Millions d’Amis s’est rendue chez un particulier pour la 3e fois en 2 ans, après avoir reçu un signalement. 2 chiens croisés Chihuahua et un chaton vivaient dans « un appartement bordélique dans lequel cet homme ne vivait apparemment même pas », rapporte une enquêtrice-bénévole nommée Elodie.

L’individu, connu de leurs services, avait déjà fait l’objet d’une plainte en décembre 2024 après le sauvetage d’un Border Collie squelettique. Si l’animal a été confié au refuge de Vermelles (62) pour prendre un nouveau départ, son ex-détenteur n’a quant à lui reçu aucune poursuite, malgré la démarche de la Fondation.

Près d’un an plus tard, cette dernière est de nouveau intervenue pour récupérer un petit chien, 2 chats, une tortue d’eau et 30 poissons vivant dans de mauvaises conditions. « Lors de ces interventions, il nous insultait de tous les noms, confie Elodie, il nous disait que de toute façon il “reprendrait des animaux”. »

« Ce sont des animaux qu’on lui donne, ajoute-t-elle, il se prend pour un sauveur, mais il les laisse mourir de faim. Il ne les sort même pas. Il les stocke comme on stocke des meubles. »

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La Justice restera-t-elle sourde à cette nouvelle plainte ?

« Il est particulièrement préoccupant de constater que cet individu fait l’objet d’une troisième intervention en seulement 2 ans, souligne Me Caroline Lanty, avocate de la Fondation 30 Millions d’Amis, les faits rapportés traduisent une incapacité manifeste à assurer les besoins fondamentaux des animaux et un comportement qui apparaît incompatible avec la détention d’êtres vivants et sensibles. »

L’organisation espère que cette nouvelle enquête conduira enfin « le parquet à engager les poursuites qui s’imposent, afin de prévenir toute réitération de tels faits et de protéger durablement les animaux ». En effet, la Fondation a déposé une nouvelle plainte contre cet individu, qui n’avait pas été jugé précédemment.

2 animaux déjà adoptés

Les 2 Chihuahuas et « la petite chatte très maigre » ont été pris en charge par le refuge 30 Millions d’Amis de La Tuilerie (77) et se portent bien désormais. À son arrivée, le chaton femelle avait « vomi des morceaux d’éponge », certainement après avoir essayé de trouver de quoi manger chez son ancien détenteur.

Aujourd’hui, la petite chatte et l’un des chiens ont déjà trouvé leur nouvelle famille pour la vie. L’autre rescapé canin, baptisé Georges, attend toujours d’obtenir sa seconde chance.

L’info Woopets : comment devenir enquêteur bénévole pour une association de protection animale ?

Un enquêteur bénévole intervient à la suite de signalements de maltraitance animale afin d’évaluer la situation sur le terrain. Il observe les conditions de vie de l’animal, échange avec son propriétaire et rédige un rapport destiné à l’association à laquelle il est affilié.

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Aucun diplôme spécifique n’est généralement requis, mais certaines qualités sont essentielles, comme le sens de l’observation, le sang-froid, la diplomatie, la disponibilité et l’intérêt sincère pour la cause animale. La plupart des organisations demandent également d’être majeur, d’avoir le permis de conduire et de disposer d’un casier judiciaire vierge.

Si vous souhaitez devenir enquêteur-bénévole, nous vous invitons à contacter une association de protection animale proche de chez vous, de déposer votre candidature (en ligne ou directement auprès de l’établissement) et de suivre une petite formation dispensée par l’organisme. À noter que les nouveaux bénévoles sont souvent accompagnés par des enquêteurs expérimentés lors de leurs premières missions.