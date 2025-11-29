« Il la terrifiait », une sauveteuse négocie avec un homme pour prendre en charge sa chienne maltraitée et lui offrir de l'amour

Une bienfaitrice néo-zélandaise a fait face à l’une des pires situations qu’elle n’ait jamais connues. Elle a été témoin d’une scène de maltraitance envers une chienne sans défense. Elle a alors tout fait pour récupérer l’animal, négociant du mieux qu’elle le pouvait avec son bourreau. Finalement, elle est parvenue à obtenir sa garde, mais son chemin de reconstruction est encore long.

Alexia se trouvait sur une route fréquentée de Manukau (Auckland, Nouvelle-Zélande), lorsqu’elle s’est retrouvée face à la cruauté humaine. Elle a été témoin d’une scène de violence inouïe impliquant un homme maltraitant et sa chienne. Elle-même propriétaire d’un chien, elle n’a pas pu fermer les yeux et a demandé l’aide des membres d’une association locale pour venir en aide au pauvre animal.

« Massacrer », c’est le verbe utilisé par Alexia pour décrire les sévices que l’individu faisait subir au canidé. Il était insupportable pour elle de voir que quelqu’un pouvait être capable de faire autant de mal à un être-vivant sans défense. Elle a alors organisé le sauvetage du canidé avec 2 proches et Ange, membre de l’organisme Ange's Sweet Noah, s’est joint à l’équipe après avoir eu vent de cette histoire.

Ange’s Sweet Noah / Facebook

De longues négociations

Cette dernière est une sauveteuse aguerrie et pourtant, elle n’avait jamais eu affaire à un animal aussi traumatisé : « Il la terrifiait », assurait-elle dans un témoignage rapporté par Stuff . Tristement, le comportement de la chienne et sa posture prouvaient qu’elle était fréquemment victime de violence. Néanmoins, sans preuve, les bienfaiteurs n’avaient aucun droit sur elle. Ils ont alors commencé des négociations pour pouvoir la récupérer en toute légalité.

Au départ, son propriétaire était assez réticent. Il a toutefois reconnu ses violences et a accepté de suivre les sauveteurs à l’hôpital vétérinaire afin que le canidé soit soigné. Quand il a vu la note de frais, il a changé d’avis et a accepté de la céder aux bons Samaritains. Lesquels lui avaient proposé de payer les factures en échange d’obtenir sa garde.

Un traumatisme violent

Cette décision a marqué le nouveau départ de la chienne, mais ce parcours fastidieux vers la résilience ne fait que commencer. En effet, la boule de poils est encore terrorisée par tout ce qu’elle a vécu, à tel point qu’elle a été submergée par la peur quand ses sauveteuses ont tenté de la faire grimper dans leur voiture pour l’emmener vers sa maison d’accueil.

Aujourd’hui, Eve est en convalescence et se repose entre des mains bienveillantes. Un jour, elle comprendra que tous les humains ne sont pas mauvais et que plus personne ne lui fera du mal. Une enquête a été ouverte à l’encontre de son ancien propriétaire afin qu’il puisse répondre de ses actes devant la justice.