« Il était attaché à moins d’un mètre, dans ses excréments », le récit poignant du sauvetage d’un chien laissé pour compte

Découvert dans un état alarmant sur un terrain des Pyrénées-Orientales, un chien a été arraché à son triste quotidien grâce à la vigilance de témoins et à l’intervention rapide d’associations de protection animale.

“Négligence” semble être un faible mot pour décrire le traitement réservé à un chien secouru le lundi 27 octobre sur un terrain à Saint-Nazaire (66), à 10 kilomètres au sud-est de Perpignan. Entre nourriture impropre à la consommation, gamelle d’eau souillée, niche de fortune, chaîne très courte, patte en moins ou encore fourrure dans un état désastreux, cet animal vivait dans une détresse extrême jusqu’à l’intervention des autorités et d’associations, rapportait Actu Perpignan le mardi 28 octobre.

Les 2 associations en question sont Apac66 (Association de Protection Animale Catalane 66) et Un Gîte Une Gamelle. La première a envoyé une équipe sur les lieux après avoir reçu un signalement. Les bénévoles ont alors découvert “un pauvre chien attaché à moins d'un mètre, des gamelles d'eau verte, de la nourriture moisie, des excréments partout, peut-on lire sur sa page Facebook. Il est dans un état lamentable, ongles longs et, sous ses touffes de poils emmêlés, il est très maigre”.

Pire encore, les intervenants se sont rendu compte qu’il lui manquait une patte arrière ; celle-ci “est coupée au niveau de l'articulation, d'où nous pouvons apercevoir l'os”. Sa souffrance devait être inimaginable…



Apac66 a pu joindre la substitut du procureur de la République à Perpignan, ce qui a permis aux gendarmes de la brigade de Cabestany d’intervenir et à l’association de prendre le chien en charge. Le rescapé a ensuite été confié à Un Gîte Une Gamelle.



Nourriture et câlins à volonté

Cette dernière a, elle aussi, relaté les faits sur sa page Facebook, indiquant avoir “bien installé” son nouveau protégé, qui est “maintenant au propre, a dévoré sa gamelle” et reçoit “beaucoup de câlins”.



Un Gîte Une Gamelle a également livré davantage de détails concernant l’état de santé du chien après son examen par un vétérinaire : “Plus aucun muscle, maigre, état d’entretien pitoyable, ongles extrêmement longs, ?nécessité de rééducation fonctionnelle. Nous l’avons vacciné, identifié,? déparasité”.

Il est donc entre de bonnes mains et peut à présent se remettre de cette vie traumatisante, en attendant d’en commencer une nouvelle, bien plus sereine et heureuse.

“Nous rappelons l'importance des signalements et remercions toutes les personnes présentes lors de la délivrance de ce loulou”, a conclu, pour sa part, Apac66.

