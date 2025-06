15 chiens et 5 chats détenus par un couple dans une maison totalement insalubre ont été sauvés par une association

Derrière les murs d’un banal logement perpignanais, c’est une scène insoutenable qui s’est révélée aux yeux des enquêteurs et des forces de l’ordre. 20 chiens et chats, issus d’élevages pour la plupart, vivaient dans des conditions déplorables. L’état des lieux et des animaux était tel que bénévoles, policiers municipaux et gendarmes présents sur place ont été sous le choc.