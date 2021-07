Il assiste avec impuissance à la chute de son Cane Carso dans une bouche d'égout et appelle les secours

L'équipe de secours est rapidement arrivée sur les lieux de l' accident . Un professionnel a dû descendre pour récupérer le quadrupède, piégé sous terre. Une fois Simba équipé d'un gilet de sauvetage, les secouristes l'ont hissé en toute sécurité et remis entre les mains de son propriétaire. Ce dernier a été extrêmement soulagé de retrouver son meilleur ami indemne.

« Je ne me suis jamais senti si effrayé et impuissant, je ne savais pas ce qu'il y avait là-dedans », a confié Yusef Shakur. Inquiet pour son fidèle compagnon de vie, il a aussitôt contacté les pompiers.

Sortir un chien régulièrement est indispensable pour qu'il puisse dépenser son énergie et se sentir bien dans ses pattes. Yusef Shakur a l'habitude de se balader tous les jours avec Simba, un Cane Corso . Un soir, alors qu'ils déambulaient dans un champ, les 2 compères ont fait face à un incident qu'ils ne sont pas près d'oublier.

Parfois, les promenades quotidiennes ne se déroulent pas comme prévu. À Detroit, ville de l'État du Michigan (États-Unis), un homme et son chien ont eu la frayeur de leur vie. L'animal a fait une chute terrible.