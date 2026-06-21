Il adopte une Dobermann de refuge apeurée et demande conseil à d’autres adoptants pour l’aider à s’épanouir dans son nouveau foyer

Inquiet du comportement très craintif de sa jeune Dobermann adoptée en refuge, un maître a sollicité les conseils d'autres propriétaires sur Reddit. Grâce à leurs recommandations et à un peu de patience, la chienne a commencé à s'ouvrir en seulement quelques jours, révélant déjà les premiers traits de sa personnalité.

Un utilisateur de Reddit se faisant appeler « Dmaki2420 » s'est tourné vers le réseau social pour raconter l'adoption de sa nouvelle amie à 4 pattes, mais aussi et surtout demander conseil pour aider la chienne, particulièrement apeurée, à se détendre et se sentir en sécurité.

Dmaki2420 a ainsi adopté une femelle Dobermann d'un an et demi dans un refuge. Il l'a appelée Koda.



Dmaki2420 / Reddit

Il s'attendait à avoir affaire à une chienne énergique et active, mais au lieu de cela, Koda s'est montrée réservée, extrêmement discrète et constamment en retrait depuis son arrivée. Il a bien tenté de la rassurer et de lui faire comprendre qu'elle était désormais chez elle, sans résultat.

« Montrez-lui simplement que vous êtes un guide »

Dans sa publication relayée par Parade Pets , a demandé à d'autres propriétaires s'ils avaient une idée sur le temps qu'il faudrait pour qu'elle baisse la garde, ainsi que des astuces pour l'y aider. Les réponses n'ont pas tardé à affluer.

« Routine, routine, routine, a insisté l'un d'eux. Les Dobermanns sont des compagnons merveilleux lorsqu’ils ont une routine et qu’ils se sentent intégrés à la famille. Montrez-lui simplement que vous êtes un guide, surtout si elle est timide, et évitez les parcs à chiens publics. »

« Donnez-lui du temps. Faites appel à un éducateur canin », a conseillé un autre, dont le compagnon canin n'est pas un Dobermann, mais un Berger Allemand.

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« Elle va déjà tellement mieux »

Plusieurs maîtres ont évoqué la règle du 3-3-3. D'après celle-ci, les chiens ont besoin de 3 jours pour décompresser, 3 semaines pour intégrer les routines et développer la confiance, puis 3 mois pour s’adapter véritablement à leur nouvel environnement et révéler pleinement leur personnalité.

Le lendemain, Dmaki2420 a donné des nouvelles de Koda en répondant à l'un des commentaires. « Elle va déjà tellement mieux depuis que j’ai publié mon message, s'est-il réjoui. Elle a commencé à jouer avec une balle et des jouets, elle commence à venir vers moi d’elle-même et je découvre de plus en plus de facettes de sa personnalité. »

Le conseil Woopets : pourquoi routine et stabilité sont-elles si importantes dans l’adaptation d’un chien adopté à son nouveau foyer ?

Lorsqu’un chien arrive dans une nouvelle famille, il perd tous ses repères ; lieux, odeurs, personnes et habitudes changent brusquement. Une routine prévisible l’aide à comprendre son environnement et à anticiper ce qui va se passer, ce qui réduit son niveau de stress.

Voici quelques conseils pour l’aider à prendre confiance :

Etablir des horaires réguliers pour les repas et les promenades notamment

Evitez autant que possible les nouveautés durant les premières semaines

Respecter ses moments de calme et éventuellement ceux où il a besoin de s'isoler

Renforcer les comportements positifs par des friandises et des encouragements.

Avec le temps, cette stabilité permettra au chien de se sentir en sécurité, de créer un lien de confiance avec sa famille et de révéler progressivement sa véritable personnalité.