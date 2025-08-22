Heureux de pouvoir enfin courir librement, cet ancien chien de refuge est fou de joie dans le jardin (vidéo)

Quand Blossom est arrivée dans sa nouvelle maison après avoir été adoptée, elle était terrorisée par tout ce qui l’entourait. Faire quelques pas en dehors de son enclos était déjà une grande épreuve, alors, quand sa propriétaire l’a vue courir joyeusement dans le jardin pour la première fois, elle a été saisie par l'émotion.

En adoptant Blossom, une internaute appelée Tracy Fostering sur les réseaux sociaux savait que la route serait longue. Non seulement la chienne avait peur de tout ce qu'il entourait, mais elle craignait aussi les humains et a mis du temps à offrir sa confiance. Toutefois, le jour où elle a baissé sa garde, un nouveau monde s'est ouvert à elle : celui du bonheur.

Transparente avec sa communauté sur Internet, Tracy n'a jamais caché ses difficultés avec Blossom. Elle a documenté les étapes qui lui ont permis de gagner la confiance du quadrupède, et cela n'était pas gagné au départ. Elle n'avait même pas la possibilité de l'approcher tant il avait peur d'elle, mais sa patience et sa bienveillance ont fini par payer.

Une grande victoire

Blossom a d'abord appréhendé son nouvel environnement, soit sa maison. Au départ, elle se trouvait dans un enclos qui était son cocon, et d'où elle avait du mal à sortir. Puis, progressivement, sa curiosité l'a poussée à se balader à travers le logement. Enfin, elle a compris qu'il était beaucoup plus plaisant d'être entourée de ses maîtres aimants plutôt que de rester seule dans son coin. Mais cela ne s'arrêtait pas là.

Plus récemment, Blossom a découvert les joies de courir dans son jardin. Tracy est parvenue à capturer l’un des premiers zoomies du toutou, autrement dit, son premier moment de folie. Absolument heureux d'avoir les pattes sur l'herbe, le quadrupède s'est mis à courir dans tous les sens, comblé de bonheur à cet instant. Sa propriétaire n'a pas la possibilité de le laisser totalement en liberté par peur qu'il s'enfuit, mais elle l’a volontiers suivi dans sa course effrénée.

Un changement réconfortant

Touchés de le voir ainsi, les internautes ont réagi dans la section des commentaires : « Elle a l'air en forme et vous avez fait un travail spectaculaire sur elle... Je salue la diligence dans ce processus... beaucoup de travail et de temps », constatait l'un d'eux, « Quelle joie de voir cela », partageait une autre personne.

Blossom est sur la bonne voie dans son processus de reconstruction. Elle a eu la chance de tomber sur une maîtresse aussi patiente et bienveillante que Tracy. Laquelle ne la laissera jamais tomber et fera toujours tout pour qu’elle s’épanouisse.