Heureux de croiser un chien, des enfants s'accordent une pause pour le regarder et lui font signe de la main (vidéo)

De nombreux enfants adorent les animaux, et craquent facilement pour nos amis canins. Sur le célèbre réseau social TikTok, un petit chien confortablement installé devant la fenêtre a séduit un groupe de petits garçons et de petites filles qui l’ont salué joyeusement.

Il n’est pas rare d’observer des enfants s’émerveiller devant des toutous, qu’ils trouvent « trop mignons ». En apercevant une adorable boule de poils, leur visage s’illumine et un sourire radieux apparaît sur leur bouille juvénile. Parfois, la simple présence d’un chien suffit à les rendre heureux.

À New York, aux États-Unis, un représentant de la gent canine a fait sensation devant un groupe d’écoliers. L’animal, allongé devant la fenêtre de sa maison, contemplait l’extérieur, lorsque les garçons et les filles se sont approchés joyeusement.



Ravis de voir un chien, les enfants ont pris plaisir à le regarder et lui ont fait des signes de la main pour lui dire bonjour. De retour chez eux, ils ont certainement dû raconter cette anecdote avec joie à leurs parents ! Une rencontre qui a marqué leur journée…

Une scène adorable

Publiée sur TikTok au début du mois de décembre et relayée par Parade Pets, la vidéo montrant cette tendre scène a dépassé le million de vues en seulement quelques jours. Elle a reçu plus de 224 000 mentions « j’aime » depuis sa mise en ligne, et des centaines de commentaires.

« Si ce n’est pas la chose la plus mignonne que vous verrez de toute la journée... », indique l’utilisatrice @kittycattt423, qui a partagé le clip.

© @kittycattt423 / TikTok (capture d'écran)

« Il dit : "Ah oui, je savais que j’étais de la royauté" », écrit avec humour une internaute nommée Paulina. « D’accord, mais moi, à 30 ans, je me serais aussi arrêtée et j’aurais fait un signe de la main », confie une femme répondant au nom de Cynthia. « Tous ces petits humains sont là pour ME voir ? », commente un autre utilisateur, qui imagine les pensées de l’animal.

Parfois, des petits moments aussi simples et remplis de douceur suffisent à nous redonner le sourire !