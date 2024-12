Une chienne au grand cœur aide les chiots à surmonter leurs peurs en refuge (vidéo)

Arriver en refuge n’est pas chose facile, encore moins lorsque l’on est un chiot apeuré et fragile… Le propriétaire de Chicken l’a bien compris et c’est pour cela qu’il emmène chaque jour sa chienne au travail, afin que celle-ci puisse l’aider à rassurer les petites boules de poils qui viennent d’arriver.

Chicken est une géante au grand cœur. Depuis qu’elle est toute petite, cette chienne de race Lévrier Irlandais accompagne son humain au travail, à la Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals (MSPCA-Angell). Si dans un premier temps elle se contentait simplement de rester auprès de son “papa”, la petite puce a rapidement pris ses aises. C’est à l’âge d’un an et demi qu’elle a dévoilé pour la première fois ses capacités à apaiser ses congénères, notamment les chiots.

D’un naturel très posé, Chicken calme et rassure ces derniers. Dans un entretien accordé à Newsweek, le propriétaire de cette grande louloute a raconté la première fois où sa chienne a aidé un chiot. “Nous avons immédiatement constaté que son comportement aidait vraiment ce chiot à se sentir un peu plus en confiance. Après cela, chaque fois qu'il y avait un chiot au refuge qui se sentait stressé, il passait la journée au bureau avec Chicken et moi”, a-t-il affirmé.

© ginormouschicken / Instagram

Comme une grande soeur

Attendri par toutes les bonnes actions et la patience incroyable de Chicken, son maître a décidé de lui ouvrir son propre compte Instagram. On peut y voir de nombreuses photos de la chienne, mais aussi des vidéos très émouvantes de son travail avec les différents chiots du refuge. À chaque fois, on observe le même schéma : Chicken reste calme, en retrait, laisse le chiot venir vers elle avant de doucement le renifler puis lui faire des appels au jeu. Les échanges sont toujours d’une tendresse émouvante quelque soit la taille ou la race du chiot.

“C'est vraiment génial pour les chiots car ils bénéficient d'une pause en dehors du chenil, mais ils sont également exposés à un comportement de chien adulte très stable, et cela peut être très important à ce moment-là de leur vie", a déclaré le maître de Chicken avant de conclure : “C'est aussi bien pour elle car elle apprécie la compagnie”. En quelques jours seulement, la vidéo a amassé plus de 2,7 millions de vues ainsi que 129 000 likes. Nul doute qu’à ce rythme, Chicken va rapidement devenir une véritable star !

© ginormouschicken / Instagram