Grâce aux efforts d’un refuge, un chiot atteint d’une malformation survit et trouve même une famille pour la vie (vidéo)

Certaines malformations, bien qu’handicapantes, permettent toutefois à nos compagnons à 4 pattes de vivre une vie à peu près normale. Il existe néanmoins des cas beaucoup plus sérieux, au pronostic funeste. Sauf lorsqu’une association décide de prendre les choses en main et de ne pas abandonner l’animal à son sort.

Bammy est un chiot croisé American Bully . Il avait tout juste un jour, lorsque son éleveur l’a abandonné. La raison de cet abandon ? La boule de poils est née avec une fente palatine et une fente labiale bilatérale . Ces malformations, provoquées par une mauvaise fusion des tissus de la bouche ou des lèvres, engendrent une communication anormale entre la cavité nasale et la cavité buccale. Sans traitement, les chances de survie de l’animal sont faibles.

Pourtant, cela n’a pas empêché le refuge NorCal Bully Breed Rescue de prendre en charge Bammy, afin de lui laisser une chance de s’en sortir. Il a ainsi été élevé aux côtés de 14 autres chiots qui nécessitaient, eux aussi, des soins constants. La boule de poils devait notamment être nourrie par sonde pour lui permettre de grandir et de gagner en force.

À quelques milliers de kilomètres du refuge californien (États-Unis), le destin de Bammy allait prendre une tournure décisive. En effet, les 3 enfants de Tasia ont eu connaissance de l’histoire du chiot grâce aux réseaux sociaux . Profondément touchés par celle-ci, ils ont économisé pour réaliser un vol transcontinental et rejoindre celui qui allait devenir leur nouveau compagnon à 4 pattes. En seulement 24 heures, le petit canidé a ainsi été adopté et se dirigeait déjà vers sa nouvelle maison. En plus d’un nouveau foyer et de 3 frères et sœurs humains, le toutou a également gagné 2 frères canins, Oso et Koa.

