Grâce aux bénévoles, une chienne et ses petits abandonnés près d'une décharge ne se contenteront plus jamais de déchets pour se nourrir

En Californie (États-Unis), une chienne et ses petits ont été abandonnés près d’une décharge. Infestées de puces, ces pauvres âmes en peine se nourrissaient avec les déchets qu’elles trouvaient par terre. Heureusement, la petite famille de canidés a croisé la route de personnes au grand cœur, qui leur ont offert un nouveau départ dans la vie.

Lorsque Suzette Hall, fondatrice de l’association Logan’s Legacy 29, a reçu l’appel d’un bon samaritain concernant des chiens abandonnés à proximité d’une décharge à Los Angeles, elle n’a pas hésité un seul instant avant d’organiser leur sauvetage. « La mère et ses bébés ont été abandonnés au milieu des poubelles, indique la sauveteuse, ils n’ont même pas laissé de nourriture ni d’eau. »

© Logan’s Legacy 29

La chienne, nommée Feather par ses sauveurs, « faisait pour protéger » ses petits trésors sur pattes, qui « se blottissaient les uns contre les autres pour se réchauffer ». Leur unique ressource ? Les détritus présents sur place.

© Logan’s Legacy 29

Les chiens ont été mis en sécurité

Comme le révèle The Dodo, les membres de l’association All Dogs LA sont intervenus pour protéger les boules de poils, en attendant l’arrivée des bénévoles de Logan’s Legacy 29. « Je ne voulais pas qu’ils finissent entre de mauvaises mains, confie Suzette, je suis très reconnaissante envers All Dogs LA d’être venu les protéger. »

Une fois sur place, les volontaires Yamy et Karla ont récupéré tous les chiens en détresse. Certains, pétris de peur, leur ont donné du fil à retordre en se cachant sous des objets abandonnés. Quand tout ce beau petit monde a été réuni, les sauveteurs les ont immédiatement emmenés chez le vétérinaire.

Par la suite, les rescapés ont bénéficié de traitements contre les puces et les vers qui leur menaient la vie dure. Feather, la maman, a également reçu des soins pour une hernie ombilicale.

© Logan’s Legacy 29

Une nouvelle vie

Aujourd’hui, tous les chiens de cette adorable petite famille se portent mieux et se préparent à être placés en foyer d’accueil. La prochaine grande étape consistera à mettre la patte sur des adoptants aimants et responsables, qui les aideront à oublier les épreuves du passé.

© Logan’s Legacy 29

Feather et ses chiots n’auront plus jamais à se contenter de déchets pour satisfaire leur estomac. Désormais, ils profitent de la chance qui leur a été offerte et se sentent en sécurité. Un bel avenir les attend, grâce à l’intervention des bénévoles au grand cœur !