Grâce à un réflexe héroïque, une femme sauve un chien ayant sauté par la fenêtre d'une maison (vidéo)

Une vidéo publiée sur le site web communautaire Reddit le 8 mai 2022 est rapidement devenue virale. Et pour cause, les images montrent le moment impressionnant où une femme attrape de justesse sa chienne, après qu'elle a sauté par la fenêtre de la maison.

Nos boules de poils adorées sont parfois victimes d'accidents au cours de leur vie, dont certains se révèlent être très graves. La vidéo publiée dimanche dernier sur Reddit par l'utilisateur u/pakooa, ne représente pas une collision avec une voiture ou encore une chute dans un ravin. Non, cette fois-ci, il est question d'une chienne sautant par la fenêtre de son domicile.

Dans le clip, relayé par Newsweek, les internautes aperçoivent une Anglaise se tenant devant la porte d'entrée, en compagnie d'un livreur. Quelques secondes après le début de leur conversation, 3 petits mots sortent précipitamment de la bouche de la femme : « Oh my god ! » (« Oh mon Dieu ! » en français).

Plusieurs millions de vues en quelques jours

La femme, prise de panique, a eu un excellent réflexe. Elle a réussi à attraper son animal de compagnie avant qu'il ne touche le sol. Pour vérifier la présence d'éventuelles blessures, le canidé a immédiatement été examiné par sa propriétaire.

Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. « Ma chienne va très bien et n'a rien eu de plus qu'une patte endolorie pendant quelques heures », a déclaré l'héroïne. Cette dernière a poursuivi en affirmant que son amie à fourrure n'avait jamais effectué un tel saut périlleux. Elle a imputé ce comportement inattendu à la pandémie de COVID-19. « Elle a toujours été une chienne indépendante, mais je suppose qu'elle est devenue collante depuis la pandémie et veut toujours être à mes côtés », a-t-elle expliqué.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été partagée en masse sur les réseaux sociaux. Elle s'est notamment retrouvée sur TikTok, où elle a été visionnée 4 millions de fois à ce jour.