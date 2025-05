Grâce à son action auprès des patients de l’hôpital, une équipe de zoothérapie a été sélectionnée pour recevoir un pris prestigieux

L’hôpital Lister situé dans la ville de Stevenage collabore régulièrement avec 3 associations caritatives pour les animaux : Pets As Therapy, Therapy Dogs Nationwide et Canine Concern. Grâce à celles-ci, 15 chiens et 2 poneys sont mis à la disposition de l’établissement afin de soulager le stress, les craintes voire la dépression de certains patients. Pour ces derniers, la présence des animaux a énormément contribué à leur bien-être. Interrogée par la BBC, Katherine Curry déclare ainsi : “Voir les chiens était toujours un moment fort. Ils sont un “câlin moelleux” quand on en a vraiment besoin”.

© BBCBedsHertsBucks / Facebook

Ken, un autre patient, a pu bénéficier de l’intervention de Lesley Cross et de sa chienne Rosie. Pour lui, le toutou a été salutaire : “Ma santé mentale était au plus bas à ce moment-là et Rosie m'a aidé à prendre conscience de ma situation de manière beaucoup plus positive”.

Cependant, les malades ne sont pas les seuls à reconnaître le pouvoir d’apaisement des animaux sur nous. Sagen Zac-Varghese, consultant en diabète et endocrinologie, témoigne : “C'est impossible à quantifier, mais l'effet de ces animaux sur le bien-être est évident”.

L’ensemble de ce travail thérapeutique est supervisé par Jane Shaw. Elle explique que chaque animal est évalué, afin de s’assurer de son bon caractère. C’est ainsi que Zanzibar, un Saluki, et sa maîtresse Dawn Sheldrick, ont pu intégrer le programme. Depuis maintenant 11 ans, elle est fière de son toutou et du travail qu’il a accompli auprès de nombreux jeunes patients : “Lorsque je suis en déplacement à Stevenage, il arrive souvent qu'un enfant me dise qu'il a une photo de [Zanzibar] sur son réfrigérateur. Je sais que notre action a un impact positif”.

© BBCBedsHertsBucks / Facebook

En reconnaissance de toutes ces actions bénéfiques, l’équipe de zoothérapie de Jane Shaw a été sélectionnée pour recevoir un prix Time To Shine décerné par l’East and North Hertfordshire NHS Trust. Celui-ci vise à récompenser les travaux qui améliorent le bien-être des patients et du personnel. La cérémonie se tiendra comme chaque année au mois de juillet. Croisons les doigts pour eux !

