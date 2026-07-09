Ce Carlin paralysé peut à nouveau se déplacer grâce à un chariot fabriqué sur-mesure à partir d’un modèle libre d’accès

Murdoc peut à nouveau se déplacer, et ce grâce à la mobilisation d’une association située en Côte-d’Or qui lui a fabriqué un système roulant à moindre coût. Le Carlin est paralysé à cause d’une hernie discale. Une avancée nette dans sa qualité de vie a été permise grâce à son nouveau moyen de déplacement, construit par les bénévoles de l’association Coagul.

Au départ, c’est le propriétaire d’un chien paralysé qui a imaginé les plans de cet engin à roues spécialement conçu pour les canidés ne pouvant plus se déplacer. L’homme généreux a choisi de partager ses plans avec la communauté, en déposant son projet complet sur un site en libre accès. Basée à Quetigny, l’association, ayant entendu parler du cas de Murdoc, a décidé de relever le défi de construire le même outil de déplacement.

15 heures de travail

Les bénévoles ont travaillé d’arrache-pied durant plus de 15 heures pour fabriquer le chariot. Pour ce faire, ils ont dû utiliser une imprimante 3D. En plus de l’impression plastique, ils ont investi dans 40 euros de matériel acheté dans le commerce.

Ces heures de travail minutieux assurées par des bénévoles ayant suivi le plan à la lettre ont permis d’obtenir un chariot entièrement sur-mesure, réglé à la taille du Carlin.

Un chien satisfait

Malgré ses problèmes de santé, raconte La Nouvelle République, Murdoc a été soulagé de comprendre qu’il pourrait à nouveau marcher. Présenté comme un canidé « câlin et discret », le Carlin de 10 ans ne pouvait pas rêver mieux qu’une chance de bouger à nouveau selon ses envies.

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Photo d'illustration

Une communauté généreuse

Un des bénévoles de l’association Coagul souligne la générosité du projet de départ de ce propriétaire au « pur esprit libriste » qui a partagé ses plans dans le seul but d’aider d’autres chiens touchés par la paralysie.

Comment accompagner un chien paralysé dans son quotidien ?

Les propriétaires de chiens paralysés font face au défi d’offrir la meilleure qualité de vie à leur animal limité dans ses déplacements. Pour le soulager au maximum :

Veillez à respecter ses besoins naturels, notamment le fonctionnement de ses sphincters en lui proposant des sorties régulières ou des vidanges manuelles (obligatoirement expliquées par votre vétérinaire)

Surveillez l’état de sa peau, notamment la formation d’escarres et de blessures

Offrez-lui un quotidien joyeux avec des stimulations cognitives régulières

L’animal se portera d’autant mieux si son intégration à la famille reste la même. N’hésitez pas à l’associer aux activités du quotidien pour continuer à lui laisser la possibilité d’explorer.