Gendarmes et bénévoles découvrent 2 chiens dans une maison à l'abandon, vivant au milieu de leurs déjections (vidéo)

Yana et Goliath sont des chiens adorables. Pourtant, leur ancien détenteur leur a fait vivre un véritable calvaire, à Saint-Rémy (12). Il y a quelques semaines, gendarmes et bénévoles ont volé à leur secours dans le but de leur offrir un nouveau départ.

Le 23 avril dernier, les gendarmes de Villefranche-de-Rouerge (Aveyron) ont été appelés pour un différend conjugal, rapporte Actu. Ils se sont rendus dans la ville de Saint-Rémy, aux alentours de 7 heures du matin, et ils n’ont pas tardé à comprendre que leur intervention serait plus longue que prévu…

En effet, les charges n’ont cessé de s’alourdir à l’encontre de l’individu présent sur les lieux : il était responsable de cambriolages survenus la semaine précédente, et a été testé positif aux stupéfiants. De plus, lors de sa garde à vue, les gendarmes ont appris que 2 chiens vivaient chez lui, et qu’ils avaient désespérément besoin d’aide.

« Nous n’avons pas de mots »

Le logement, à l’abandon depuis plusieurs semaines, était rempli de déchets et de déjections. Les 2 chiens présents sur les lieux étaient « en grande souffrance en raison de malnutrition et de manque d’eau », rapportent les militaires. À l’aide d’un maître-chien de Cahors, ils ont pu extraire les 2 animaux de leur calvaire, et les confier à la SPA de Rodez.

Les bénévoles ont été profondément bouleversés par cette histoire. « Nous n’avons pas de mots pour décrire l’état de l’intérieur de la maison, les chiens vivaient dans des conditions terribles. Toutes les pièces de la maison étaient dévastées et remplies d’excréments. Ils ont besoin de prendre du poids et sont infestés de puces », ont-ils déclaré sur Facebook.

« Votre enfer est terminé »

Goliath, le mâle noir et Yana, la femelle marron, ont été lavés et ont suivi un traitement antiparasitaire. « Ils sont maintenant entre de bonnes mains, nous allons les chouchouter un maximum et leur apporter le confort dont ils ont tant manqué […] votre enfer est terminé », leur promettent les bénévoles.

En dépit de leur vécu douloureux, Yana et Goliath se montrent particulièrement sociables et réceptifs. « Ils acceptent nos soins sans problème », ajoutent les membres de la SPA, ravis de pouvoir leur offrir un nouveau départ. Les 2 canidés ont été proposés à l’adoption et attendent la famille de leurs rêves.

Leur ancien détenteur a été jugé en comparution immédiate le 25 avril dernier pour mauvais traitements sur animaux, vol, recel de vols et plusieurs délits routiers commis en état de récidive. Il a été condamné à une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, à 2 amendes de 400 €, et au remboursement des frais vétérinaires engagés.