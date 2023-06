Fripouille n'est plus : Brigitte Bardot et son mari partagent leur tristesse et rendent hommage à leur chienne

Brigitte Bardot et son mari Bernard d’Ormale sont en deuil. Le couple a, en effet, annoncé la triste nouvelle du décès de sa chienne Fripouille, emportée par la maladie. Par le biais d’un communiqué relayé sur les réseaux sociaux, l’actrice et son conjoint ont exprimé leur chagrin suite à cette douloureuse perte et a tenu à rendre hommage à la défunte Setter Anglais.

« La vie nous rend orphelins de nos plus belles amours ». La phrase est aussi belle que triste, à la mesure de la perte ressentie par Brigitte Bardot et Bernard d’Ormale après la disparition de Fripouille.

Cette dernière est décédée hier mercredi 14 juin à l’âge de 13 ans après s’être battue contre une maladie s’étant déclarée récemment et ayant eu une progression rapide.

Dans le communiqué publié par le couple, partagé notamment sur Twitter et relayé par Var Matin le jour-même, il est expliqué que la femelle Setter Anglais était atteinte d’un cancer du sang s’étant généralisé en l’espace de 15 jours. On y apprend également qu’il faisait suite à un cancer de la peau diagnostiqué le 30 mai dernier. Tout s’est donc hélas passé très vite pour la regrettée chienne et sa famille endeuillée.

L’actrice et militante pour le droit des animaux et son mari Bernard d’Ormale se disent « anéantis de chagrin » après ce terrible évènement.



Fondation Brigitte Bardot / Instagram

Rendre à Fripouille « l’hommage qu’elle mérite »

Ils ont tenu à rendre à Fripouille « l’hommage qu’elle mérite, car elle a été l’ombre et la lumière de la vie de Bernard particulièrement ».

On imagine la tristesse que Brigitte Bardot doit éprouver en perdant ainsi un membre précieux de sa famille, elle dont l’amour pour les chiens et le monde animal en général n’est plus à présenter.



Fondation Brigitte Bardot / Instagram

A lire aussi : Une chienne volée 12 ans plus tôt surprend sa famille en refaisant surface

Brigitte Bardot et sa Fondation dont nous régulièrement l’occasion de relater les sauvetages et de relayer les prises de positions, comme cette lettre où la célébrité dénonçait le trafic de viande de chien en Polynésie française.

Sans oublier la participation de Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, au show « La Touche Animale » présenté par Yoann Latouche sur l’application Brut..